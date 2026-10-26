Ето кои заслужиха място в идеалната петица на трети кръг на Sesame НБЛ

Впечатляваща стрелба от далечно разстояние и силни изяви под коша белязаха третия кръг в Sesame НБЛ. Павлин Иванов, Георги Боянов, Майк Адеунми, Николай Михайлов и Херман Уостър заслужиха място в идеалната ни петица със своите резултатни и ефективни представяния. Ето с какво се отличи всеки от тях.

10. Павлин Иванов (Балкан Ботевград) – гард

Павлин Иванов беше основната движеща сила в нападението на Балкан при победата над Ямбол с 84:73. Българският национал демонстрира отличен стрелкови ритъм и наказваше защитата на съперника с точните си изстрели от далечна дистанция. Именно стрелбата му зад дъгата се превърна в едно от най-силните оръжия на ботевградчани, като Иванов реализира впечатляващите 8 тройки от 10 опита. Гардът завърши срещата с 32 точки, поемайки основната тежест в реализирането на кошове за своя отбор. С увереността си в нападение и способността да намира точния изстрел той имаше водеща роля за успеха на Балкан, приключвайки двубоя с коефициент на полезно действие 30.

24. Херман Уостър (Спартак Плевен) – гард

Херман Уостър се отличи с изключително ефективна игра в нападение, като демонстрира увереност и прецизност при завършването на атаките на Спартак Плевен при успеха с 86:70 над Рилски спортист. Американецът използваше отлично възможностите си в близост до коша, като не допусна нито един пропуск при осемте си опита за две точки. Освен с резултатността си той допринесе и със силно присъствие в защитен план, където се отличи с три блокирани стрелби и две откраднати топки. Уостър завърши срещата с 21 точки, 6 борби и 3 асистенции, показвайки ефективност и в останалите компоненти на играта. С коефициент на полезно действие 30 той заслужено допълва идеалната петица на третия кръг.

24. Майк Адеунми (Шумен) – леко крило

Майк Адеунми изигра изключително силен двубой при победата на Шумен над Левски с 90:85, като беше в основата на голяма част от успешните действия на своя тим в нападение. Крилото не се ограничи единствено с отбелязването на точки, а имаше важна роля и в организирането на атаките, демонстрирайки отличен поглед върху играта и умение да създава възможности за съотборниците си. Адеунми завърши с 26 точки и 9 асистенции, оставайки само на една от дабъл-дабъл. Той показа увереност както при пробивите към коша, така и при стрелбата от дистанция, реализирайки 3 тройки. Към представянето си добави 6 борби, 2 откраднати топки и 2 чадъра, с което допринесе и в защитен план. С коефициент на полезно действие 37 Адеунми записа най-високия показател сред петимата в идеалния тим.

11. Николай Михайлов (Ботев Академик) – тежко крило

Николай Михайлов беше сред най-важните фигури за Академик Ботев при успеха над Ботев Враца с 85:73. Крилото се отличи с постоянство и активна игра в подкошието, където успяваше да се пребори за позиция и да осигури допълнителни възможности за своя отбор. Михайлов демонстрира стабилност в завършващата фаза на атаките, като същевременно беше важен фактор в борбата под коша. Той оформи дабъл-дабъл с 19 точки и 10 борби, към които прибави 4 асистенции и 2 откраднати топки. Със своята активност в двете фази на играта и способността да допринася в различни компоненти Михайлов помогна на пловдивчани да стигнат до победата. Представянето му беше оценено с коефициент на полезно действие 26.

33. Георги Боянов (Миньор 2015) – център

Георги Боянов продължи със силните си изяви и заслужи място в идеалната петица за втори пореден кръг. Българският национал отново показа колко важен е за играта на Миньор 2015, като съчета ефективни действия в нападение с активност в защита при трудната победа над Берое Стара Загора със 110:104. Боянов използваше отлично възможностите си в близост до коша, завършвайки без пропуск при стрелбата за две точки – 7 от 7. Освен че беше сред основните реализатори на перничани с 23 точки, той се включи активно в борбата под двата коша, овладявайки 9 топки. С трите си откраднати топки допълни силното си представяне и в защитен план. Коефициентът му от 34 отразява цялостния му принос за успеха на Миньор.

ГОШО МЕТОДИЕВ

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