Еду Гаспар ще помага и на английския клуб на Бостанджиев

Една от новите силни фигури в Левски Еду Гаспар ще влезе в ролята на старши съветник на новите собственици на английския четвъртодивизионен клуб Нортхамптън. Бразилецът се раздели с поста си на глобален ръководител на футболните операции в Нотингам Форест през септември, след което се присъедини към директорския борд на българския шампион.
През изминалия месец бразилски консорциум, в който участва и бившият нападател на Милан и Челси Алешандре Пато, завърши сделката по придобиването на заемащия 23-то място в Лига 2. По време на открита дискусия съпредседателят на клуба Жоао Шавиер обясни, че Еду ще оказва съдействие по спортно-технически казуси при възникване на конкретна необходимост.
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Припомяме, че Левски е собственост на базираната в Лондон инвестиционна компания "Джемкорп Кепитъл", която има инвестиция в "Спортс Алфа Кепитъл" - мажоритарният акционер в Нортхамптън.
"Гордеем се, че Алекс и Еду са заедно с нас. Изградихме приятелски отношения, докато той изпълняваше функциите си в Нотингам Форест, и го помолих да ми помогне да се ориентирам по-добре в английския футбол. Еду заема позицията на старши съветник за един от нашите партньори, като консултира Левски, а сега и нашия тим по спортни въпроси. Ангажиментът му не е ежедневен, а ще се включва само когато потърсим експертизата му. Клубът ни никога няма да стане част от модел с мултиклубна собственост - в нашия проект не фигурира нито един друг отбор", заяви Шавиер.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google