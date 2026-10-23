Еду Гаспар ще помага и на английския клуб на Бостанджиев

Една от новите силни фигури в Левски Еду Гаспар ще влезе в ролята на старши съветник на новите собственици на английския четвъртодивизионен клуб Нортхамптън. Бразилецът се раздели с поста си на глобален ръководител на футболните операции в Нотингам Форест през септември, след което се присъедини към директорския борд на българския шампион.

🚨 Edu Gaspar has taken up a senior advisory role at Northampton Town following his departure from Nottingham Forest in September. The former Arsenal sporting director will advise the League Two club’s new owners on sporting matters when needed, rather than working on a day-to-day basis. Edu is also on the board of directors at Bulgarian club Levski Sofia. 🗞️ BBC Sport #afc — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) October 23, 2026

През изминалия месец бразилски консорциум, в който участва и бившият нападател на Милан и Челси Алешандре Пато, завърши сделката по придобиването на заемащия 23-то място в Лига 2. По време на открита дискусия съпредседателят на клуба Жоао Шавиер обясни, че Еду ще оказва съдействие по спортно-технически казуси при възникване на конкретна необходимост.

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Припомяме, че Левски е собственост на базираната в Лондон инвестиционна компания "Джемкорп Кепитъл", която има инвестиция в "Спортс Алфа Кепитъл" - мажоритарният акционер в Нортхамптън.

"Гордеем се, че Алекс и Еду са заедно с нас. Изградихме приятелски отношения, докато той изпълняваше функциите си в Нотингам Форест, и го помолих да ми помогне да се ориентирам по-добре в английския футбол. Еду заема позицията на старши съветник за един от нашите партньори, като консултира Левски, а сега и нашия тим по спортни въпроси. Ангажиментът му не е ежедневен, а ще се включва само когато потърсим експертизата му. Клубът ни никога няма да стане част от модел с мултиклубна собственост - в нашия проект не фигурира нито един друг отбор", заяви Шавиер.

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