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Комо продължи с победите

  • 24 окт 2026 | 18:19
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Комо продължи с победите

Комо ще завърши една прекрасна седмица за клуба. След блестящата победа над Манчестър Юнайтед преди няколко дни, тимът на Сеск Фабрегас записа успех и в Серия А. Тимът спечели с 2:0 домакинството си на Сасуоло и се доближи до лидерите в класирането. И двата гола в мача бяха дело на Анастасиос Дувикас, който откри в началото на второто полувреме и се разписа още веднъж след час игра.

Комо стигна до победата, въпреки че Фабрегас бе направил доста промени от мача с Ман Юнайтед. Домакините стигнаха до гол още в седмата минута, но попадението не бе зачетено поради засада. Дувикас създаваше много проблеми на защитата на съперника. Първо той стреля от малък ъгъл, а сред рикошет топката се удари в гредата. След това негов удар бе спасен от Турати. Тимът на Фабрегас създаде още няколко положения преди почивката, а попадение на гостите също бе отменено поради засада.

Треньорът на домакините очевидно не бе доволен от представянето на играчите си и направи тройна смяна на почивката. Това даде резултат, тъй като Комо поведе в 49-ата минута. Какере спечели една топка в средата на терена и изведе Кайки отляво, а той намери Дувикас, който откри резултата. Резултатът бързо можеше да стане 2:0, след като Джейдън Адай развинти защитата, но ударът му бе отразен от Турати. Кайки бе в основата на втория гол. Той пресече подаване, проби по левия фланг и върна към Довикас, а гръцкият нападател удвои аванса на Комо. Това попадение до голяма степен реши мача, а резервата Луис Мийя пропусна отлична възможност да вкара трети гол за домакините.

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Снимки: Imago

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