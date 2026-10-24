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Левски пусна билетите за двубоя с Арда

  • 24 окт 2026 | 10:11
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Левски пусна билетите за двубоя с Арда

Ръководството на Левски пусна в продажба билетите за двубоя с Арда от 12-ия кръг на efbet Лига.

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"Левскари, 

билетите за двубоя от 12-ия кръг на Първа лига срещу „Арда“ ще бъдат пуснати в продажба в неделя, 25 октомври в 9:00 часа на касите на стадион „Арена Арда“ в Кърджали. Мачът е на 27 октомври, вторник от 19:30 часа. Пропуските за срещата са с цена от 10 евро и се продават до изчерпване на количествата.

В деня на мача билети ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на „Левски“, която ще отвори три часа преди началото на срещата.

Ръководството на отбора домакин пуска в продажба за „сините“ привърженици 1000 билета", написаха от клуба.

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