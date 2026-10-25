Леклер за напрежението във Ферари: С Люис знаем къде е границата

Един от основните проблеми за Ферари през втората половина на сезона, наред с трудностите да пренесат темпото от свободните тренировки в квалификациите, е склонността на пилотите на тима да си пречат един на друг на пистата.

Това най-често се изразява в липса на достатъчно добро сътрудничество между Шарл Леклер и Люис Хамилтън, когато се озоват в близост на трасето с различни стратегии за състезанието. В някои случаи обаче се стигна и до директна загуба на ценни точки, както при инцидента в първата обиколка на Гран При на Италия, когато Льоклер избута Хамилтън в зоната за сигурност на първия шикан.

For Kimi Antonelli to win the Drivers' Title today... 👀 Kimi ➡️ P1 Lewis ➡️ P5 or below George ➡️ P9 or below #F1 #USGP https://t.co/CPhgIVGnEu — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

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В квалификацията за Гран При на САЩ на Пистата на Америките Льоклер и Хамилтън заеха съответно четвърто и пето място. Трасето е известно със своя изключително рисков първи завой – остър ляв обратен на върха на изкачването. Именно там през миналия сезон пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри се сблъскаха на старта на спринта, откривайки чист път към победата за прекия си съперник за титлата Макс Верстапен.

Четвъртата и петата позиция не поставят състезателите на Ферари на една редица, но те са достатъчно близо, за да се стигне до напрежение при свиването на колоната в първия завой. Според информация на motorsport.com след сблъсъка на "Монца" шефът на тима Фредерик Васьор е провел разговор на четири очи с двамата, за да изчисти напрежението. След квалификацията в Остин обаче Леклер подчерта, че няма поставени специални правила за поведението им на старта.

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„Не, няма такива правила. Всички знаем коя е границата, която не бива да престъпваме. През сезона имаше моменти, в които аз я прекрачвах, както и моменти, в които Люис го правеше. Никой от нас не иска това да се повтаря, така че нещата са пределно ясни“, заяви Шарл.

Между инцидента на "Монца" между състезателите на Скудерията и драмата в Макларън на пистата в Тексас през миналата кампания съществуват ясни прилики. И в двете ситуации състезателната колона се събира в една-единствена оптимална траектория към следващата крива, а един от пилотите опитва рязка маневра за пресичане на линията, без да се съобрази с присъствието на съперника си.

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В случая с Пиастри австралиецът леко пропусна точката на завиване и се опита да компенсира изоставането си, но бе закачен от болида на Заубер, управляван от Нико Хюлкенберг, което доведе до удар с Норис. Основната грешка бе, че Пиастри пое излишен риск, навлизайки в пространство, към което вече се насочваха други болиди.

Случката на "Монца" се оказа не толкова пагубна за Ферари, тъй като и двата автомобила успяха да завършат. Конфликтът обаче започна след маневра на Хамилтън, която не остави на Леклер друг избор, освен да отстъпи кривата. Вместо да го стори, Шарл предпочете да изтласка съотборника си извън очертанията на трасето.

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Упоритостта и на двамата доведе до напрежение, но Хамилтън реагира далеч по-остро и шумно, което затрудни усилията на Васьор да овладее ситуацията. Шефът на тима избягва публични критики към служителите си, но разочарованието му бе очевидно още след състезанието в Сингапур преди две седмици. Тогава Хамилтън пренебрегна заповед да влезе в бокса по време на виртуална кола за сигурност, тъй като това щеше да го задържи зад Леклер до края на надпреварата. Британецът реши да изчака ново неутрализиране на темпото за по-благоприятен стоп, но такова така и не последва.

Независимо от атмосферата в лагера на италианския тим, конфигурацията в Остин не предразполага към отборни тактики, дори пилотите да имат желание да си помагат. За разлика от тясното трасе в Сингапур, където съотборници могат да задържат преследвачите, по-откритият профил на "Пистата на Америките" не позволява подобен подход.

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И Хамилтън, и Леклер все още запазват теоретични шансове в борбата за шампионската титла, макар тези на монегаска да изглеждат по-скоро илюзорни. На въпрос дали биха работили заедно в полза на тима, Леклер предпочете да остане дипломатичен.

„Отборната работа винаги е от значение. Не мисля, че на подобно трасе можем да приложим тактика като в Сингапур, където да забавяме останалите отбори. Но най-доброто решение, независимо къде караме, е просто да не си пречим на пистата“, заключи пилотът на Ферари.

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Снимки: Gettyimages