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Валтери Ботас не се тревожи от слуховете за бъдещето му в Кадилак

  • 25 окт 2026 | 17:23
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Финландският пилот Валтери Ботас категорично отхвърли притесненията около спекулациите за позицията му в отбора на Кадилак във Формула 1, заявявайки, че ситуацията около него е напълно спокойна и под контрол.

С навлизането в заключителната фаза на сезон 2026 свободните позиции на стартовата решетка за следващата година вече са силно ограничени. Тимът на Хаас все още трябва да финализира детайлите по новия договор на Оливър Беарман, докато в Рейсинг Булс все още не са потвърдили дали Лиам Лоусън и Арвид Линдблад ще останат.

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Дълго време се смяташе, че Кадилак също ще запази настоящата си пилотска двойка – Серхио Перес и Валтери Ботас. Шефът на тима Марчин Будковски обаче не даде категорично потвърждение за това по време на петъчната пресконференция на ФИА, като оставането на финландеца за следващата кампания остава под въпрос.

„Това е последното място, на което бих коментирал договори на състезатели. Подобни въпроси не бива да се решават през медиите, а ще бъдат обявени чрез официални съобщения от отбора, когато настъпи точният момент“, заяви Будковски, който пое ръководния пост по време на лятната пауза.

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След края на квалификацията на „Пистата на Америките“ самият Ботас коментира ширещите се слухове, демонстрирайки увереност:

„Чух определени спекулации, но познавам отлично ситуацията си и всичко е наред. Това е Формула 1 – нормално е всеки да иска да бъде тук, така че подобни разговори са част от играта.“

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Ако американският тим все пак реши да прекрати сътрудничеството си с многократния победител в Гран при надпревари след края на сезона, основен претендент за неговото място остава Колтън Херта.

Паралелно с това Естебан Окон, който от новия сезон ще отстъпи мястото си в Хаас на Рафаел Камара, също е сондирал възможностите за преминаване в Кадилак. В ръководството на тима обаче все още съществуват известни колебания дали французинът е най-подходящият избор за бъдещото развитие на амбициозния проект.

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Снимки: Gettyimages

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