Монтоя: В Ред Бул няма да променят нищо заради Хаджар

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя обясни, че е логично вторият пилот на Ред Бул Исак Хаджар да има проблеми с това да се представя на нивото на лидера на тима Макс Верстапен.

В Остин Хаджар изоставаше в хода на целия уикенд, но в квалификацията снощи успя да направи изключително силно представяне и се класира трети, веднага зад Макс, който завърши втори.

Kimi. Max. 👀 The Front Row in Austin is set 😮‍💨 #F1 #USGP https://t.co/rzPh3nEBVs — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Андреа Кими Антонели с труден първи мачпойнт за сезон 2026

„Когато в хода на сезона Исак иска колата му да се променя спрямо изискванията му, за да се представя по-добре, това е сложно и трудно, тъй като болидите на Ред Бул се създават за Макс - обясни Монтоя. - Затова и Хаджар кара кола, която не му допада и не е подходяща за него.

„В Ред Бул всичко се прави за Макс, тъй като той осигурява големите резултати. Той печели победите и в тима не виждат смисъл да правят още промени, които иска Хаджар.

Васьор отхвърли една от причините за изоставането на Ферари

„Затова и французинът има избор: да се адаптира към колата, създадена и развита за и от Макс или да си намери алтернативен път на развитие.

„Съчувствам на Исак, тъй като ако не показва достатъчно добри резултати, тимът започва да задава въпроси, но всеки път, когато излезе на пистата той се връща в изходно положение. А Хаджар има огромен талант и страхотна скорост.“

Защо Ферари не успя да оправдае очакванията в квалификацията за Гран При на САЩ

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages