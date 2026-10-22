Ван Бронкхорст: В Шампионската лига детайлите решават мачовете

Старши треньорът на Фейенорд Джовани ван Бронкхорст призна, че в съблекалнята е царяло огромно разочарование след поражението от Бетис (0:1) в Шампионската лига.

„Няма как да си доволен, когато загубиш. Надявахме се на много повече. През второто полувреме наложихме превъзходство, но в крайна сметка отстъпихме заради една дузпа“, заяви наставникът, визирайки победния гол на Иско.

Бетис с 3 от 3 в ШЛ след минимален успех над Фейенорд

„Губехме топката в ситуации, когато трябваше да я задържим. Това ни оставяше с човек по-малко в защита на моменти и точно тези ситуации ни костваха мача", обясни бившият нидерландски национал.

„Смятам, че равенството щеше да бъде напълно справедлив резултат. В Шампионската лига обаче изходът на двубоите зависи от най-малките детайли. Изпълнихме указанията и момчетата се бориха докрай за позитивен резултат, но накрая съвсем малко не ни достигна", подчерта специалистът.

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Снимки: Imago