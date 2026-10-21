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ПСВ удари Порто на "До Драгао" и записа първа победа в Шампионската лига

  • 21 окт 2026 | 00:41
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ПСВ Айндховен постигна първата си победа в основната фаза на Шампионската лига през този сезон, след като надви Порто с 1:0 като гост в среща от третия кръг. Единственото попадение в двубоя отбеляза Гуус Тил (57′). За португалците пък това бе трето поредно поражение в турнира.

В 42-рата минута гостите пропуснаха отлична възможност да поведат. След грешка на Алберто Коща при връщането на топката към вратаря, Филип Костич я пресече и се озова сам срещу Диого Коща, но ударът му срещна гредата.

Нидерландците започнаха силно и второто полувреме, като в 57-ата минута Есмир Байрактаревич отправи удар от наказателното поле, който също разтресе гредата.

Секунди по-късно нидерландците все пак откриха резултата. Байрактаревич достигна топката на аутлинията и я върна към Свен Мийнанс, който с едно докосване я продължи към Гуус Тил. Последният се разписа отблизо и донесе победата на ПСВ.

С успеха ПСВ събра 4 точки след първите три кръга в Шампионската лига и заема 16-ото място в таблицата, докато Порто остава без спечелена точка и продължава да търси първия си положителен резултат в турнира, като се намира на 33-ата позиция.

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Снимки: Imago

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