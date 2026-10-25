Константин Митев: Не съм дошъл в ЦСКА само да помагам

Разпределителят на ЦСКА Константин Митев заяви в интервю за клубния сайт, че има амбицията да допринася за успехите на отбора както с играта си, така и с опита си. Бившият национал, който на 27 октомври навършва 42 години, говори за завръщането си на професионалната сцена, работата с младия Никола Великов и целите си с „червените“.

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Как се чувстваш вече като част от ЦСКА?

Доста добре се чувствам, благодаря. Смятам, че с всеки изминал мач показателите ми ще се повишават и ще вдигам нивото.

Донякъде може да се каже изненадващо твоето привличане в клуба...

Със Сашо Попов се познаваме от доста години. Водихме разговор още миналата година, но тогава не се получиха нещата. За мен не е изненадващ развой, защото ми хареса идеята на Сашо, която съвпадна и с моята – да помагам на отбора да се развива.

Имаш много сериозен опит зад гърба си, с който се очаква да помогнеш и на младия Никола Великов да повиши нивото си. Това ли ще бъде приоритетната ти задача?

Винаги съм искал да помагам на по-младите, защото така израства целия отбор, не само един конкретен състезател. В този случай наистина виждам много хубав талант, в лицето на Никола, но и други млади момчета, които имат нужда да получават правилните съвети. Идеята е те да се развиват, но и в същото време отборът да печели. Вече зависи от тях, доколко желаят да го направят. Много хора имат талант, но ако нямат желание, няма как да стане. Аз мога да искам да помагам, но от другата страна ако няма кой да слуша, няма смисъл.

Усещаш ли ответна реакция?

Да, момчетата ме приемат много добре. Усещам уважение от тяхна страна. Опитвам се да им покажа, че независимо че сме по-големи, можем да сме приятели. Разбираме се отлично и се надявам да им помогна, всеки от нас да извлече позитивите от съвместната ни работа. Искам да побеждаваме във всеки мач, без значение дали ще помагам отстрани или ще играя. Треньорът Попов каза на всички, че няма значение възрастта, а развитието на отбора и играта ни. Дал е картбланш на всеки да покаже какво може. Ние сме един отбор, а той ясно ни показва, че на първо място е ЦСКА да печели.

Предполагам, че у теб все още има и голямото желание да се състезаваш, нали така?

Абсолютно! Не съм дошъл само да помагам. Имам огромно желание да покажа на какво съм способен. Усещам, че още го мога, самочувствието също ми се повишава. Това допринася и за по-добрата работа в подготовката. В момента има много състезатели, дори по-големи от мен, които играят на феноменално ниво. Не виждам това да е някакъв проблем или пък да гоня рекорди на Гинес. Когато човек се поддържа, има желание, може да се получи.

ЦСКА винаги гони победата и изисква най-доброто. Ти какви цели си поставяш?

Разбира се, да побеждаваме всеки мач. Нямаме поставена конкретна цел да станем шампиони, но усещам, че момчетата изгарят да печелят във всеки двубой. Независимо как, трябва да излизаме победители. В ЦСКА пораженията не се приемат добре, очаквано е да е така, предвид историята на този клуб. Ще се опитвам да помагам на младите, както отстрани, така и вътре в полето. Те трябва да искат повече от нас да печелят. Не искам да се бият в гърдите, че са най-големите, а да виждам от тях развитие и професионализъм.

Кое би те удовлетворило повече – да изживееш втора младост с екипа на ЦСКА или да помогнеш на Никола Великов да пробие в мъжкия национален отбор?

Честно казано - и двете. Ще се радвам той да успее да пробие в националния отбор и аз да се преоткрия. Сезонът е дълъг и се надявам да играем заедно, да помагаме за победите на ЦСКА.

Какво би казал на феновете ни?

Все още не съм имал честта да играя пред тях в зала „Васил Симов“. Знам през годините каква невероятна подкрепа и обич са показвали към клуба. За мен ще е чест и удоволствие да играя за ЦСКА и за феновете на отбора. Нека да са на трибуните и да ни подкрепят. Защото без публиката, отборите няма смисъл да съществуват.

Припомняме, че ЦСКА отпадна на полуфиналите за Суперкупата след загуба с 2:3 от Нефтохимик, а след това започна участието си в Winbet Суперлига с победа с 3:0 като гост на Славия в първия кръг.

Снимка: ЦСКА

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