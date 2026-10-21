Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Димитър Димитров официално се завръща в ЦСКА

  • 21 окт 2026 | 20:26
  • 703
  • 0

Националът Димитър Димитров официално се завръща в ЦСКА, обявиха от клуба. Димитров вече игра за "червените" в турнира за WINBET Суперкупа на България 2026, където ЦСКА загуби много драматично на полуфиналите от Нефтохимик 2010 (Бургас) с 2:3 гейма.

Юношата на клуба облича червения екип след три сезона зад граница. Диагоналът отново ще играе за родния клуб след престои във Франция и Република Корея. През сезон 2022/2023 Димитров беше част от ЦСКА и завърши като топреализатор на редовния сезон, а сега пак ще има възможност да защитава емблемата на любимия отбор.

Официално: ЦСКА подписа с египетски национал
Официално: ЦСКА подписа с египетски национал
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

Младост (Загреб) е най-вероятният съперник на Левски в ШЛ

Младост (Загреб) е най-вероятният съперник на Левски в ШЛ

  • 21 окт 2026 | 21:08
  • 229
  • 0
Алекс Грозданов с 9 точки за категоричен успех на Богданка в Полша

Алекс Грозданов с 9 точки за категоричен успех на Богданка в Полша

  • 21 окт 2026 | 20:24
  • 517
  • 0
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с изненадваща първа загуба в Русия

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с изненадваща първа загуба в Русия

  • 21 окт 2026 | 20:09
  • 775
  • 3
Volleyball World насочи погледа си към Мануел Златанов след силен дебют в италианската Суперлига

Volleyball World насочи погледа си към Мануел Златанов след силен дебют в италианската Суперлига

  • 21 окт 2026 | 18:56
  • 762
  • 1
Братя Николови и Лубе срещу Верона за Суперкупата на Италия

Братя Николови и Лубе срещу Верона за Суперкупата на Италия

  • 21 окт 2026 | 18:36
  • 892
  • 0
Волейболният елит се завръща: Стартира новият сезон в WINBET Супер Волей

Волейболният елит се завръща: Стартира новият сезон в WINBET Супер Волей

  • 21 окт 2026 | 18:22
  • 585
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 6903
  • 7
Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 8917
  • 21
Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

  • 21 окт 2026 | 20:25
  • 15898
  • 39
БФС размести мачове на Левски и Лудогорец заради ЦСКА - Славия

БФС размести мачове на Левски и Лудогорец заради ЦСКА - Славия

  • 21 окт 2026 | 18:03
  • 14659
  • 30
Комо 4:0 Манчестър Юнайтед, доминация на домакините

Комо 4:0 Манчестър Юнайтед, доминация на домакините

  • 21 окт 2026 | 21:15
  • 8762
  • 41
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 288796
  • 85