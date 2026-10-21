Димитър Димитров официално се завръща в ЦСКА

Националът Димитър Димитров официално се завръща в ЦСКА, обявиха от клуба. Димитров вече игра за "червените" в турнира за WINBET Суперкупа на България 2026, където ЦСКА загуби много драматично на полуфиналите от Нефтохимик 2010 (Бургас) с 2:3 гейма.

Юношата на клуба облича червения екип след три сезона зад граница. Диагоналът отново ще играе за родния клуб след престои във Франция и Република Корея. През сезон 2022/2023 Димитров беше част от ЦСКА и завърши като топреализатор на редовния сезон, а сега пак ще има възможност да защитава емблемата на любимия отбор.

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Снимки: Борислав Трошев