Северин Димитров: Не успяхме да покажем нашата същност като отбор

Наставникът на Славия Северин Димитров призна след загубата от ЦСКА с 0:3 на старта на новия сезон в WINBET Супер Волей, че не са успяли да покажат своята същност като отбор. Димитров каза още, че целта им е на всяка цена да се борят да останат в групата.

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"Днес не успяхме да покажем нашата истинска същност като отбор. Само в първия гейм загатнахме, че можем да играем по-нормален волейбол. Във втория и третия категорично не бяхме на себе си. Може би го отдавам на това, че е първи мач и то именно срещу ЦСКА. Ще си вземем поуките за следващите мачове да се представяме по-добре", каза Димитров.

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"Вижда се, че школата ни работи. Много състезатели, които са минали през Славия, сега играят в почти всички отбори. Няма клуб в България, който да няма състезател, който да е бил тук и да не е минал през школата. Може би ни трябва още 1-2 опитни състезетели, за да им бъде по-лесно на младите. Целта ни е на всяка цена да се борим да останем в групата", допълни треньорът на "белите".

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