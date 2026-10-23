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ЦСКА стартира с категорична победа над Славия

  • 23 окт 2026 | 19:57
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Волейболистите на ЦСКА постигнаха категорична победа в WINBET Супер Волей. Момчетата на Александър Попов се наложиха като гости на Славия с 3:0 (25:22, 25:14, 25:14) в столичното дерби, играно тази вечер в зала „Панайот Пондалов“.

Най-резултатен за ЦСКА беше Стойко Ненчев с 10 точки (2 блока, 3 аса и 83% успеваемост в атака – +8). Станислав Кулагин и влезлият като резерва Димитър Димитров добавиха по 8 точки за победата.

За тима на Славия Апостол Боянов реализира 9 точки (1 блок, 31% успеваемост в атака и 46% позитивно посрещане – -4). Борис Китов и Георги Костадинов се отчетоха с по 6 точки.

СЛАВИЯ – ЦСКА 0:3 (22:25, 14:25, 14:25)

СЛАВИЯ: Александър Борисов 1, Борис Китов 6, Апостол Боянов 9, Александър Стоянов 5, Георги Костадинов 6, Йордан Лалев 1 – Антоан Веселинов, Илкай Шабан – либера (Мартин Петров 2, Николай Градинарски, Пламен Стефанов, Андрей Ковачев, Обраян Мокуние 5, Павел Димитров)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ

ЦСКА: Стойко Ненчев 10, Никола Великов, Станислав Кулагин 8, Тодор Костов 7, Захари Згуров 6, Ахмед Диа 2 – Мартин Божилов, Александър Ангелов – либера (Еван Георгиев 2, Петър Господарски 1, Даниел Тихолов, Николай Пенчев, Стелиян Пейковски, Димитър Димитров 8)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

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Снимки: Sportal.bg

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