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Сашо Попов: За нас стартът на сезона бе миналата седмица, Димитър Димитров е голям плюс за отбора

  • 23 окт 2026 | 20:59
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Треньорът на ЦСКА Александър Попов заяви след категоричната победа над Славия с 3:0 на старта на новия сезон в WINBET Супер Волей, че за тях началото е било миналата седмицата. Попов допълни, че да има играч като Димитър Димитров в отбора е голям плюс.

ЦСКА стартира с категорична победа над Славия
ЦСКА стартира с категорична победа над Славия

"За нас стартът на сезона беше миналата седмица, но не успешно. Сега стартирахме и в самото първенство срещу един млад отбор на Славия. И ние имаме млади състезатели и колкото по-добре тренират толкова по-често ще ги пускам в игра", сподели Попов.

"Разбира се, Димитър Димитров е голям плюс за отбора, особено в тренировките. Митко най-добрите мениджъри, така че след случая в Гърция най-вероятно ще му намерят отбор скоро. Има опит и младите да виждат състезател като него е голям плюс, а и когато се налага, да помага и вътре", каза още наставникът на "червените".

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