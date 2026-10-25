Защо състезанието от МотоГП в Австралия не бе изтеглено в събота заради лошото време

Ръководството на МотоГП обясни причините, поради които Гран при на Австралия не беше изтеглена с ден по-рано въпреки опасенията за влошаване на метеорологичните условия. Според организаторите прогнозите в събота не са показвали проблеми с видимостта за неделния ден.

Последното състезание за Голямата награда на Австралия на пистата „Филип Айлънд“ бе отменено, след като тежките атмосферни условия драстично намалиха видимостта и направиха невъзможно излитането на медицинския хеликоптер. Въпреки отмяната, пилотите направиха почетна обиколка с контролирана скорост като жест към събралата се публика.

Eternally grateful to ALL OF YOU who made Phillip Island so special ❤️ #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/ud1BkzRquL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026

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Състезатели като Джак Милър и Марк Маркес подчертаха, че „Филип Айлънд“ е заслужавала далеч по-добро изпращане, имайки предвид, че от следващия сезон домакинството на австралийския старт се мести в Аделаида.

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След провала на неделния старт се появиха сериозни въпроси защо от МотоГП не предприеха превантивни мерки за намаляване на риска, както бе направено през 2023 година. Тогава лошите прогнози накараха организаторите да преместят основното състезание в събота, а спринтът бе насрочен за неделя. Тогава надпреварите в Мото2 и Мото3 се проведоха, докато спринтовото състезание в крайна сметка бе отменено.

Още в четвъртък Фабио Ди Джанантонио разкри пред медиите, че в падока вече са водени разговори за евентуална промяна в графика заради капризите на времето. Говорител на МотоГП Груп обаче уточни, че дирекцията на състезанието е следила внимателно синоптичната обстановка, но проблемите с видимостта не са били видими на радарите в съботния ден.

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„Дирекцията на състезанието следеше прогнозата за времето изключително отблизо през целия уикенд. За неделя се очакваха дъжд и вятър, но не в мащаб, който да застраши провеждането на стартовете. Към събота нямаше никакви данни, че видимостта ще бъде ограничена и че полетите на хеликоптера ще бъдат невъзможни в неделя“, се казва в официалното изявление. Можеше ли организацията да реагира по-гъвкаво?

Пренареждането на състезателната програма винаги е сложен процес, най-вече заради влиянието върху феновете, закупили билети за трибуните. Въпреки това прогнозите от самото начало определяха неделята като най-неблагоприятния ден, а климатът на „Филип Айлънд“ по традиция е изключително непредвидим. Поради тази причина мнозина смятат, че организаторите трябваше да подходят по-предпазливо, особено при финалния старт на това емблематично трасе.

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Отмяната на основната надпревара има и пряко отражение върху битката за световната титла. Марк Маркес води в класирането с 10 точки пред Хорхе Мартин, който счупи китка при инцидент в съботния спринт и отпадна от сметките за състезанието. Загубата на възможността за спечелване на 25 точки в основния старт поражда допълнителни въпроси и на фона на неяснотите около Гран при на Катар, чието провеждане също остава под въпрос при евентуална ескалация на напрежението в региона.

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Снимки: Gettyimages