Марк Маркес: Условията на пистата бяха приемливи

Марк Маркес изрази увереност, че състоянието на трасето на „Филип Айлънд“ е било напълно подходящо за провеждане на неделната надпревара за Гран При на Австралия. Според шесткратния световен шампион стартът е можел да се състои безопасно, ако лошото време не бе попречило на медицинския хеликоптер да излети.

Неделният старт от кралския клас MotoGP беше окончателно отменен след поредица от отлагания, причинени от проливен дъжд и ограничена видимост. На повечето писти в календара организаторите разполагат с алтернативен наземен транспорт за спешни случаи, но голямото разстояние между „Филип Айлънд“ и Мелбърн налага задължителното използване на хеликоптер при евентуална нужда от незабавна хоспитализация на пострадал състезател.

A big swing in the standings after the #AustralianGP but there are a lot of points still on the table ⚔️ #MotoGP https://t.co/4CyMo6uyV1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026

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След като петъчните и съботните сесии преминаха по план, в неделя метеорологичната обстановка се влоши рязко със силни пориви на вятъра и обилен валеж. Въпреки това Маркес тества настилката с две демонстрационни обиколки зад колата за сигурност след официалната отмяна и заключи, че асфалтът е предлагал достатъчно сцепление.

„Искрено съжалявам за всички привърженици на „Филип Айлънд“, защото това легендарно трасе не заслужаваше последното му състезание да завърши по подобен начин. Условията бяха напълно приемливи, но за жалост медицинският хеликоптер не можеше да оперира, така че отмяната бе продиктувана единствено от съображения за сигурност. Ние като пилоти бяхме готови за битка, но днес обстоятелствата бяха против нас. Благодарим на феновете за страхотната подкрепа“, сподели Маркес пред официалния сайт на MotoGP.

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Неочакваната развръзка слага преждевременен финал на присъствието на 4,4-километровата писта в световния шампионат, тъй като от следващия сезон австралийският етап ще се премести на преобразено градско трасе в Аделаида.

Испанецът оглави временното класиране в съботния спринт след зрелищен дуел с Хорхе Мартин, който претърпя падане в осмата обиколка. Пилотът на Априлия получи фрактура на ръката и не бе допуснат до старта, което щеше да позволи на Маркес значително да увеличи точковата си преднина в шампионата при провеждане на пълната дистанция.

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Мениджърът на заводския тим на Дукати Давиде Тардоци също призна, че отборът е загубил сигурен успех при създалите се условия, след като Маркес си осигури полпозишън с разлика от секунда и половина на мокра писта в събота. Въпреки това ръководителят подкрепи решението на съдиите.

„Ясно е, че Дукати пропусна златна възможност. При това време Марк беше абсолютен фаворит и знаеше, че може да вземе пълните 25 точки, но сигурността е над всичко — над спорта и над бизнеса. Лично аз съм преживял момента, в който кариерата на Карл Фогарти приключи тук, и не искам да ставам свидетел на нови тежки инциденти. Когато става дума за здравето на състезателите, компромиси не може да има“, категоричен бе Тардоци.

Eternally grateful to ALL OF YOU who made Phillip Island so special ❤️ #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/ud1BkzRquL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026

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Снимки: Gettyimages