Баная: Никой не се консултира с пилотите за отмяната на състезанието

Пилотите от кралския клас MotoGP не са били консултирани относно решението за отмяна на състезанието за Голямата награда на Австралия на пистата „Филип Айлънд“, разкри Франческо Баная.

Обикновено при тежки метеорологични условия състезателите биват питани за мнението им дали трасето позволява безопасно провеждане или отлагане на старта. В днешния случай обаче надпреварата бе отменена не заради състоянието на самата писта, а поради изключително ниската видимост, която направи невъзможно излитането на медицинските хеликоптери при инцидент. Поради тази причина Баная заяви, че пилотите просто трябва да приемат решението на спортните комисари.

An emotional last lap around Phillip Island had one Thriller rule: Have one wheel in the air (doesn’t matter which) 🥹🫶 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/7EMOt9m67x — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026

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„Не - беше категоричният отговор на Баная пред TNT Sports на въпрос дали мнението на състезателите е било взето под внимание. - В подобни ситуации обаче сме длъжни да уважаваме преценката на ръководството.“

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„Напълно вярно е. Условията определено бяха коварни и беше доста студено, но мисля, че сме карали и в далеч по-тежки обстоятелства. Жалко е точно в неделя да останем затворени в боксовете на такова легендарно трасе, особено при последното ни идване тук. Надявам се в бъдеще отново да се върнем, защото вчера се видя какви страхотни битки и зрелище предлага тази писта“, допълни италианецът.

Разочарованието от липсата на подобаващо сбогуване с „Филип Айлънд“ след часове на безрезултатно чакане бе споделено и от местния представител в Мото2 Сена Аджиъс, чийто бъдещ дебют на родна земя в Кралския клас ще се състои на новото трасе в Аделаида.

„Съкрушен съм - коментира Аджиъс пред TNT Sports. - Вижте всички тези фенове по трибуните – те дойдоха, за да гледат мотори. След като нашият старт в Мото2 бе отменен по-рано, бе изключително тъжно да не се проведе и състезанието в MotoGP. Безопасността винаги е на първо място и разбирам цялостната ситуация, но настилката позволяваше да се кара, тъй като нямаше толкова много събрана вода. Жалко е за феновете и за спорта, че последното събитие на „Филип Айлънд“ не получи рева на двигателите, който заслужаваше.“

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Снимки: Gettyimages