Лошото време бави състезателната програма на Гран При на Австралия

Лошото време, което удари пистата „Филип Айлънд“, бави състезателната програма на Гран При на Австралия в MotoGP.
Основният проблем идва от ниската видимост не само край трасето, но и в Мелбърн, която не позволява на медицинския хеликоптер да лети при нужда. А при тези условия няма как да бъде разрешено провеждането на сесия на пистата, дори и нейното състояние да го позволява.
По програма състезателният ден трябваше да започне в 1:40 часа българско време с 10-минутната загрявка в MotoGP. Първоначално тя беше отложена с надеждата условията да се подобрят и сесията да може да стартира в 3:00 часа, когато трябваше да започне надпреварата в Moto3.
Малко преди 3:00 часа беше съобщено, че загрявката е анулирана, а на пистата няма да има екшън преди 4:00 часа българско зимно часово време. Следващото съобщение за евентуално начало на събитията се очаква в 3:30 часа българско зимно часово време.
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages