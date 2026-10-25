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Лошото време бави състезателната програма на Гран При на Австралия

  • 25 окт 2026 | 03:06
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Лошото време, което удари пистата „Филип Айлънд“, бави състезателната програма на Гран При на Австралия в MotoGP.

Основният проблем идва от ниската видимост не само край трасето, но и в Мелбърн, която не позволява на медицинския хеликоптер да лети при нужда. А при тези условия няма как да бъде разрешено провеждането на сесия на пистата, дори и нейното състояние да го позволява.

По програма състезателният ден трябваше да започне в 1:40 часа българско време с 10-минутната загрявка в MotoGP. Първоначално тя беше отложена с надеждата условията да се подобрят и сесията да може да стартира в 3:00 часа, когато трябваше да започне надпреварата в Moto3.

Малко преди 3:00 часа беше съобщено, че загрявката е анулирана, а на пистата няма да има екшън преди 4:00 часа българско зимно часово време. Следващото съобщение за евентуално начало на събитията се очаква в 3:30 часа българско зимно часово време.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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