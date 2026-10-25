Лошото време бави състезателната програма на Гран При на Австралия

Лошото време, което удари пистата „Филип Айлънд“, бави състезателната програма на Гран При на Австралия в MotoGP.

Основният проблем идва от ниската видимост не само край трасето, но и в Мелбърн, която не позволява на медицинския хеликоптер да лети при нужда. А при тези условия няма как да бъде разрешено провеждането на сесия на пистата, дори и нейното състояние да го позволява.

Due to reduced visibility affecting the medical helicopter's ability to fly and where they land in Melbourne, track action at the #AustralianGP will be delayed until around 11:00 local time ⚠️ #MotoGP https://t.co/Jc1gAhc4fF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

По програма състезателният ден трябваше да започне в 1:40 часа българско време с 10-минутната загрявка в MotoGP. Първоначално тя беше отложена с надеждата условията да се подобрят и сесията да може да стартира в 3:00 часа, когато трябваше да започне надпреварата в Moto3.

Update - 11:00 LT ⚠️ There is no imminent improvement in visibility forecast at the #AustralianGP 🇦🇺, therefore track action will not commence before 13:00 local time. - MotoGP Warm Up has been cancelled. - Another update will be published at 12:30 local time. — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026

Малко преди 3:00 часа беше съобщено, че загрявката е анулирана, а на пистата няма да има екшън преди 4:00 часа българско зимно часово време. Следващото съобщение за евентуално начало на събитията се очаква в 3:30 часа българско зимно часово време.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages