НХЛ: Торонто разгроми Едмънтън, четири мача се решиха в продълженията

Уилям Ниландер отбеляза два от головете за Торонто в четвъртия период за победата над Едмънтън със 7:2 като гост в двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада. Така Торонто удължи победната си серия до четири срещи.

Джак Рослович записа гол и асистенция, докато Остън Матюс, Трой Стечър, Зак Макюън и Вини Летиери също се разписаха, а Кирил Марченко добави две асистенции. За Едмънтън Леон Драйзайтл отбеляза два гола, а Конър Макдейвид и Евън Бушар се отчетоха с по две асистенции. С 11-ия и 12-ия си гол за сезона Драйзайт оглавява класацията в НХЛ заедно с Кирил Капризов от Минесота. Той заема второ място в лигата по резултатност с 23 точки – с 10 по-малко от Макдейвид, който има 8 гола и 25 асистенции (най-много в лигата).

Дмитрий Симашев отбеляза първия си гол в НХЛ, а също така реализира и победното попадение в продължението, с което Юта надделя над Тампа Бей с 5:4 като домакин в Солт Лейк Сити.

За победителите от Юта реализираха още Кайлър Ямамото, Дилън Гюнтер и Андерс Лий, а Винсънт Трочек добави две асистенции. Вратарят на домакините Карел Веймелка направи 29 спасявания и записа втора асистенция при победния гол на Симашев.

Кълъмбъс се наложи при домакинството си срещу Вегас с 2:1 след продължение в друга среща от вечерта в НХЛ. Адам Фантили отбеляза гол при числено предимство 59 секунди след началото на продължението и донесе победа на Кълъмбъс. Това бе трето попадение за Фантили през сезона и сложи край на серия от 22 поредни неуспешни опита на Блу Джакетс да реализират при числено предимство. Дентън Матейчук също се разписа, Кент Джонсън добави две асистенции, а Кам Талбот завърши мача с 26 спасявания.

Домакински успех постигна и Питсбърг над Нешвил с 3:2 след продължение. Виле Койвунен реализира гол 1:16 минути преди края на продължението за изпитващия кадрови проблеми отбор на Питсбърг, който успя да стигне до обрат срещу Нешвил. Конър Дюар и Рикард Ракел също отбелязаха за втората поредна победа на домакините.

В останалите мачове от вечерта в НХЛ Филаделфия отстъпи като домакин на Анахайм с 4:5, Ню Джърси победи у дома Лос Анджелис с 3:1, домакинска победа записа и Бостън над Сан Хосе с 6:4, а Отава се наложи у дома над Ню Йорк Рейнджърс със 7:4.

Вашингтон надделя над Бъфало с 4:3 след продължение като домакин, Каролина спечели с 4:0 гостуването си на Сейнт Луис, Калгари се справи у дома срещу Детройт с 4:1, а Минесота победи Сиатъл с 5:1 като гост.

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