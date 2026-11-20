Влъхова пропуска следващите три старта за СК

След като направи оценка на представянето си в Леви и на настоящото си физическо състояние, Петра Влъхова взе решение да пропусне предстоящите стартове за Световната купа в Гургъл, Килингтън и Тремблан.

Словашката скиорка потвърди, че е в добро здравословно състояние и няма проблеми с коляното, които да ограничават възможностите ѝ. Вместо това тя ще се съсредоточи върху възстановяването на силата си, подобряването на физическата си форма и продължаването на техническите тренировки, преди да се завърне в състезанията.

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