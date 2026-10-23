Лукас Реймънд прати Ванкувър на дъното в НХЛ след девета поредна загуба

Лукас Реймънд вкара два гола и добави асистенция, за да помогне на Детройт Ред Уингс за убедителна победа с 5:2 над Ванкувър в първенството на Националната хокейна лига (НХЛ). С успеха „Червените криле“ събират 11 точки и са на 6-о място в Атлантическата дивизия, докато Ванкувър претърпя девето поредно поражение и само с 5 точки е на дъното в цялата лига.

Вилиам Валиндер, Михаел Расмусен и Емит Фини вкараха другите три попадения за Детройт, докато Виктор Арвидсон и Михаел Брандесг-Нюгард се отличиха с по две асистенции.

Lucas Raymond opens up the scoring in Vancouver with his second goal in as many games ✌️ 📺: Red Wings 🆚 Canucks LIVE on Sportsnet https://t.co/jzAHyteDTO — Sportsnet (@Sportsnet) October 23, 2026

Вратарят Джон Гибсън спаси четири от петте удара, които бяха изстреляни към него, преди да напусне леда заради контузия в горната част на тялото. Чешката резерва Михал Постава излезе на леда в началото на третата част и отрази 7 изстрела в дебюта си в Лигата.

Джонатан Лекеримаки вкара едно попадение и подаде за другото за Ванкувър, а Елиас Петерсон се разписа в първата част на мача при числено превъзходство. Вратарят-ветеран на Кенъкс Кевин Ланкинен завърши с 26 спасени изстрела, но беше вече пуснал три попадения в първите девет минути преди да стегне формата си.

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