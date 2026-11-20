Българите ще търсят класиране напред през репешажите в Сеул

Българските състезатели ще преминат през репешажите на Световната купа по шорттрек в Сеул (Република Корея).

В спринта на 500 метра Иван Дончев завърши четвърти в първа предварителна серия с 41.220 секунди, Максим Максимов е трети във втора с 42.822, а Асен Гюров пети в шеста с 58.754.

На 1000 метра Максимов финишира четвърти във втора серия с 1:27.849 минута, Дончев пети в четвърта с 1:28.415 и Гюров пети в осма с 1:31.151.

На четвъртфиналите на 1500 метра Максимов остана пети в шеста серия с 2:29.580 минути, Дончев - пети в седма с 2:27.916, а Гюров шести в осма с 2:37.451.

Световната купа в Сеул продължава до неделя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google