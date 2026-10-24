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Монреал порази Чикаго в НХЛ

  • 24 окт 2026 | 10:07
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Монреал порази Чикаго в НХЛ

Джейк Еванс реализира два гола и добави асистенция при победата на Монреал с 4:1 като гост на Чикаго в двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

Джейкъб Фаулър отрази 20 удара, за да допринесе за успеха, докато Кейдън Гули добави гол и асистенция. Монреал постигна първата си победа като гост след откриващия мач за сезона, а Майк Матисън също се разписа.

Конър Бедард отбеляза гол, а Спенсър Найт направи 24 спасявания, но не успя да предотврати поражението за Чикаго, който започна силно повеждайки в резултата.

Резултати от НХЛ
Резултати от НХЛ

Монреал, който беше капитана си Ник Сузуки, изпитваше затруднения в атака в началните минути, но успя да стигне до обрат.

Нейтън Маккинън записа гол и три асистенции, а Макензи Блекууд отрази 31 удара за победата на Колорадо над Тампа Бей с 6:3 като гост в Денвър в друга среща от вечерта в НХЛ.

Мартин Нечас се отличи с гол и две асистенции, Артури Лехконен и Девън Тейвс добавиха по едно попадение и една асистенция, а Назем Кадри и Фьодор Свечков също се разписаха за Колорадо, с което отборът сложи край на серията си от две поредни загуби.

Джейк Гюнцел реализира два гола, Шарл-Едуар Д'Асту добави попадение и асистенция, Брейдън Пойнт се отчете с две асистенции, а Андрей Василевски направи 18 спасявания за Тампа Бей, чиято серия от три поредни успеха бе прекъсната.

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