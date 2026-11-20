Лора Христова загрява за новия сезон във Вал Мартело: Искам да продължа да преследвам големи цели

След незабравимите емоции от олимпийския подиум, българската биатлонистка Лора Христова е устремена към нови върхове. Спечелилата бронзов медал в индивидуалната надпревара на 15 километра от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 състезателка в момента се подготвя във Вал Мартело. Там тя се включи в контролните тестове, организирани от Италианската федерация като част от селекцията за предстоящия международен сезон.

След спринта Христова застана пред микрофона на Fondo Italia, за да си припомни историческата дата 11 февруари 2026 година – момент, който завинаги ще остане в съзнанието ѝ и в летописа на родния спорт.

„Сбъднах голямата си мечта и съм изключително щастлива, че успях да го постигна на толкова млада възраст. Сега пред мен има възможност да преследвам още по-високи цели“, сподели българката.

Олимпийското отличие бързо промени ежедневието на 23-годишната състезателка, привличайки огромен интерес към нея. Христова обаче остава здраво стъпила на земята и запазва същата работна етика, която я изведе до медала.

„Лятото ми беше изключително натоварено с лагери и тежки тренировки, но извън това нищо не се е променило – аз съм си същият човек. Биатлонът има същото специално значение за мен, той е част от моята идентичност. Ще продължа да следвам пътя си и да давам най-доброто от себе си както в тренировъчния процес, така и по време на стартовете“, категорична е тя.

С поглед към задаващия се състезателен календар Христова предпочита да не се натоварва с прекомерни очаквания за конкретни класирания. В щаба на българския тим тя разчита и на сериозен международен опит – за подготовката на нейните ски отговаря опитният ваксмайстор от Ливиньо и бивш олимпиец в ски бягането Фаусто Бормети.

„Както винаги съм казвала, приоритет номер едно за мен е да бъда здрава. Искам да изпитвам удоволствие от всяко състезание и се надявам на още по-добри резултати. В отбора цари страхотна атмосфера и съм изключително признателна за целия труд, който екипът положи и продължава да полага за мен“, подчерта медалистката.

За Лора Христова бронзовият медал от Олимпиадата не е крайна точка, а просто трамплин към бъдещето. С увереност, спокойствие и премерен фокус младата звезда на българския биатлон гледа напред към следващите предизвикателства на бялата писта.

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