Слаломът в Гургъл застрашен от отпадане?

Световната купа по ски алпийски дисциплини продължава през уикенда със стартовете в австрийския курорт Гургъл. Мъжкият слалом ще се проведе там за четвърта поредна година, докато жените ще мерят сили за трети път.



Докато мъжкият слалом в Гургъл излъчи различен победител във всяко от досегашните три издания, състезанията при жените предложиха напълно идентична почетна стълбичка в две поредни години. При мъжете с триумфа последователно се поздравиха представителят на домакините Мануел Фелер (2023 г.) и френските скиори Клеман Ноел (2024 г.) и Пако Раса (2025 г.).

При дамите обаче през 2024 и 2025 г. призовите места бяха разпределени между абсолютно същите състезателки в еднакъв ред. Победителка стана американката Микаела Шифрин, следвана от албанката Лара Колтури и швейцарката Камий Раст на третата позиция.

Тази година обаче курортът със сигурност ще короняса нова победителка при жените, тъй като Микаела Шифрин ще пропусне старта. Докато американската звезда ще отсъства, местният склон ще бъде изпитание за Петра Влъхова, която се завърна в кервана на Световната купа след близо тригодишна пауза и ще дебютира в Гургъл.

На пистата „Кирхенкар“ в долината Йоцтал състезателките ще заварят отлични условия. Елитните скиори се възползваха от качествения сняг за интензивни тренировки, а организаторите завършиха подготовката по-рано от предвиденото. „Ще бъде страхотно шоу и за всяко състезание очакваме около десет хиляди привърженици, в събота може би малко по-малко,“ заяви пред агенция АПА шефът на организационния комитет Албан Шайбер.

Въпреки че организацията тази година протича без никакви проблеми, бъдещето на Гургъл в календара на Световната купа остава неясно. То е застрашено от амбициите на близкия Зьолден, където от сезон 2028/29 биха искали да удължат откриването на зимния сезон в два поредни уикенда и освен гигантските слаломи на ледника Ретенбах да приемат и два старта в супергигантския слалом.

Шайбер открито признава, че тези планове могат да костват мястото на Гургъл в календара. „Опасността да загубим нашето състезание е напълно реална. Би било огромна загуба, ако това се случи за сметка на още стартове в Зьолден. Супергигантският слалом изобщо не пасва на тамошните условия и от разговорите с ръководителите на нашата федерация знам, че и те не го смятат за идеално решение. Комбинацията от техните гигантски слаломи и нашия слаломен уикенд създава перфектното начало на зимния сезон,“ обясни той.

Освен това зимните центрове нямат дългосрочни гаранции, каквито в момента притежава почти единствено Кицбюел. Затова организаторите възлагат надежди на новото ръководство на ФИС и на президента Александър Оспелт, от които очакват връщане към планиране на календара поне за две до три години напред.

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