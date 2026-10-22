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Новобранец блесна за трети пореден успех на Филаделфия в НХЛ

  • 22 окт 2026 | 09:43
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Новобранец блесна за трети пореден успех на Филаделфия в НХЛ

Новобранецът Коул Кнъбъл вкара два гола и помогна на Филаделфия да спечели с 3:1 над Бъфало като гост и да запише трети успех от началото на сезона. Флайърс имат 9 точки и се нареждат на 6-о място в Столичната дивизия, докато Бъфало е 7-и в Атлантицеската с 10.

Кнабъл, който играеше едва втората си среща на ниво НХЛ, вкара първите си два гола изобщо пред погледа на баща си Майк Кнъбъл, който има 1068 мача за пет отбора в цялата си кариера в НХЛ.

Тревър Зеграс също се разписа за Филаделфия, а вратарят Дан Владар отрази 27 изстрела за третата поредна победа, след като тимът стартира с баланс без победа в редовното време с 0-6-3. 

Джейсън Цукър изигра първата си среща за сезона, след като се върна от операция на херния и вкара първото си попадение за сезона. Също за Сейбърс се завърна в игра и капитанът Расмус Далин, който до момента беше извън сметките заради травма в горната част на тялото.

Филаделфия поведе с 2:0 в края на първата третина, като 14:49 минути след началото на мача Кнъбъл откри, а в 19:17 минута Зеграс удвои след добавка при изстрел на Матвей Мичков при числено превъзходство. Цукър намали във втората част, а в 3:03 минута на третата Кнъбъл оформи крайното 3:1, открадвайки шайбата от кънката на вратаря Лууконен.

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