Тампа Бей спря серията на Макдейвид и сложи край на победния ход на Едмънтън

Впечатляващата серия от 23 поредни мача с отбелязана точка от началото на сезона за Конър Макдейвид приключи. В четвъртък вечер Едмънтън Ойлърс отстъпи с 1:3 при гостуването си на Тампа Бей Лайтнинг в зала „Бенчмарк Интернешънъл Арена“, с което бе прекъсната и поредицата им от шест последователни успеха.

Звездата на Едмънтън продължава да оглавява класацията по резултатност в НХЛ с актив от 55 точки (13 гола и 42 асистенции). Постижението му от 23 срещи с точка на старта на кампанията го изравни с Уейн Грецки (сезон 1988/89) на четвъртата позиция във вечната ранглиста на лигата. По-дълги серии в началото на сезон са записвали единствено Грецки (51 двубоя през 1983/84 и 30 през 1982/83) и Матс Сундин (30 мача през 1992/93).

Домакините противодействаха на Макдейвид предимно с нападателната тройка Антъни Сирели, Иля Михеев и Понтус Холмберг, подкрепяна от защитната двойка Ерик Чернак и Райън Макдона.

John Carlson lets it fly on the power play to open the scoring 🚀 https://t.co/ffA5o3E9iu — Sportsnet (@Sportsnet) November 20, 2026

„Смятам, че всички в съблекалнята положиха страхотни усилия. Бяхме напълно отдадени в защита. Макдейвид е изключителен състезател с невероятна скорост и умения, който може всичко на леда. Справихме се с общи усилия благодарение на постоянната концентрация и здравата игра при всяко негово появяване“, коментира Сирели.

Tampa Bay goal! Scored by Ilya Mikheyev with 09:14 left in the 3rd. Assisted by Erik Cernak. TBL: 2 | EDM: 0 #EDMvsTBL #GoBolts #LetsGoOilers https://t.co/mdQOjBNuGD — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 20, 2026

Джон Карлсън, Иля Михеев и Никита Кучеров бяха точни за победителите, които спечелиха четири от последните си пет мача и вече имат баланс от 15 победи, 5 загуби и 2 поражения след продължения. Вратарят Андрей Василевски се отличи с 23 спасявания.

Nikita Kucherov adds another for Tampa ⚡️⚡ https://t.co/JZMUpcV409 — Sportsnet (@Sportsnet) November 20, 2026

Единственото попадение за Ойлърс бе дело на Колтън Дак. Това бе първо поражение в редовното време за канадския тим при гостуване през сезона (10-1-1), като балансът им стана 17-4-3. Стражът Девън Леви отрази 17 шайби.

„Получи се наистина добър мач между два отлични състава. Когато те вкараха в края на втората третина, ние сякаш изгубихме търпение“, заяви старши треньорът на Едмънтън Майк Бабкок.

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