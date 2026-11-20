Втори гол на Хътсън донесе драматичен успех на Монреал срещу Каролина в продължението

Монреал Канейдиънс измъкна ценна победа с 2:1 след продължение при визитата си на Каролина Хърикейнс в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Героят за гостите бе Лейн Хътсън, който отбеляза второто си попадение в двубоя едва 38 секунди след началото на добавеното време.

Победната комбинация се разви след отлично двойно подаване между Хътсън и капитана Ник Сузуки покрай десния борд. Младият защитник овладя шайбата на чиста позиция пред лявата греда, изчака вратаря Пьотр Кочетков да падне на леда и елегантно прехвърли шайбата над него.

WHAT A NIGHT FOR NO. 48 🗣️ Lane Hutson’s second of the night is the Subway Canada OT winner as the Habs end their road trip with a win! https://t.co/x8x47A3n22 — Sportsnet (@Sportsnet) November 20, 2026

„Всеки един от нас се раздаде максимално. Изиграхме страхотен отборен мач. Защитавахме се самоотвержено, бяхме изключително прецизни в детайлите и изпълнихме задачите си", коментира щастливият Хътсън.

Стражът на Монреал Якуб Добеш направи 26 спасявания за успеха. Победата бе втора за по-малко от денонощие за канадците (14-5-4), които ден по-рано надделяха над Ню Джърси Девилс с 3:2.

LANE HUTSON TIES THE GAME! 👀 https://t.co/C8a5lYPi0G — NHL (@NHL) November 20, 2026

„Много съм горд с отбора. Да играеш две поредни вечери винаги е трудно изпитание, особено в тази зала. Всеки път, когато успееш да вземеш две точки срещу съперник от подобен ранг, това е отлична работа", подчерта Сузуки.

Николай Елерс бе точен за състава на Каролина (16-3-3), чиято победна серия от четири мача бе прекъсната. За „ураганите“ това бе първи двубой след завръщането им от Финландия, където записаха две победи срещу Сиатъл Кракен в срещите от Глобалните серии на НХЛ. Кочетков завърши срещата с 22 отразени удара.

„Не бяхме достатъчно концентрирани. Пропуснахме куп добри възможности и подходихме пасивно в ключови моменти. Срещу толкова технични състезатели това се наказва", отчете наставникът на домакините Род Бриндамур.

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