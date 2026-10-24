Зак Браун: Макларън е на нивото на Ферари и Мерцедес

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун заяви, че световният шампион Ландо Норис разполага с много по-висока скорост от показаното по време на тренировките за Гран При на САЩ, където британският пилот допусна неточност в решителния си опит.

Норис завърши едва на седма позиция във втората свободна тренировка на пистата в Остин, на 1,082 секунди от водача Шарл Леклер, като дори Лиам Лоусън с болида на Рейсинг Булс успя да се вклини пред него на шестото място.

Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto and Arvid Lindblad have all received grid penalties for various PU changes at the United States Grand Prix 🚨 FULL STORY 👉 https://t.co/twqVFNDWcy #F1 #USGP https://t.co/aI1OMzSOV0 — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

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В своята най-бърза обиколка обаче Норис допусна грешка в последния сектор, която заличи отличното му темпо от първите две части на трасето и попречи да запише далеч по-показателно постижение преди квалификацията.

Анализирайки представянето, Браун подчерта, че при чисто преминаване болидът MCL40 е щял да бъде в челото:

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„Смятам, че Ландо определено е много по-бърз, отколкото показва времето му на таблото - сподели Браун пред Sky Sports F1. - Той не успя да събере третия сектор, но първите му два бяха изключително силни. Нашето реално темпо е значително по-високо от показаното и се движим напълно в рамките на резултатите на Ферари и Мерцедес.“

Главният технически директор и главен дизайнер на тима Роб Маршал също изрази увереност в потенциала на колата.

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„Записахме най-добър сектор във втората тренировка, но обиколката просто остана незавършена - коментира Маршал. - Темпото беше напълно конкурентно до момента на грешката. Гледаме напред и определено имаме основания за оптимизъм.“

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Относно техническите новости, предоставени от Макларън за уикенда в Остин, Маршал поясни, че макар детайлите да функционират успешно, те първоначално не са били предназначени за използване в самото състезание.

„Много сме доволни от резултатите - каза той. - Внедрихме няколко елемента – не бих ги нарекъл мащабно подобрение, а по-скоро малки детайли за фина настройка. Те обаче дават много добър ефект и осигуряват реално, измеримо предимство, което личи и по времената.“

„Това бяха тестови компоненти, които първоначално нямахме план да използваме в състезателен режим. Част от спирачните елементи обаче донесе аеродинамична полза, по-добро насочване на въздушния поток около колелата и оптимизация на теглото. Определено смятаме, че нововъведенията дадоха търсения резултат“, заключи Маршал.

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Снимки: Gettyimages