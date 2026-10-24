Зак Браун: Макларън е на нивото на Ферари и Мерцедес

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун заяви, че световният шампион Ландо Норис разполага с много по-висока скорост от показаното по време на тренировките за Гран При на САЩ, където британският пилот допусна неточност в решителния си опит.
Норис завърши едва на седма позиция във втората свободна тренировка на пистата в Остин, на 1,082 секунди от водача Шарл Леклер, като дори Лиам Лоусън с болида на Рейсинг Булс успя да се вклини пред него на шестото място.
Шефът на пистата в Остин отговори на критиките на Макс Верстапен
В своята най-бърза обиколка обаче Норис допусна грешка в последния сектор, която заличи отличното му темпо от първите две части на трасето и попречи да запише далеч по-показателно постижение преди квалификацията.
Анализирайки представянето, Браун подчерта, че при чисто преминаване болидът MCL40 е щял да бъде в челото:
Преди 50 години: Ники Лауда отстъпи световната титла на Джеймс Хънт
„Смятам, че Ландо определено е много по-бърз, отколкото показва времето му на таблото - сподели Браун пред Sky Sports F1. - Той не успя да събере третия сектор, но първите му два бяха изключително силни. Нашето реално темпо е значително по-високо от показаното и се движим напълно в рамките на резултатите на Ферари и Мерцедес.“
Главният технически директор и главен дизайнер на тима Роб Маршал също изрази увереност в потенциала на колата.
Верстапен не чете книги, включително и тази на Хорнър
„Записахме най-добър сектор във втората тренировка, но обиколката просто остана незавършена - коментира Маршал. - Темпото беше напълно конкурентно до момента на грешката. Гледаме напред и определено имаме основания за оптимизъм.“
Оценката за новите компоненти на Макларън
Леклер очаква битка с Верстапен и Антонели в Остин
Относно техническите новости, предоставени от Макларън за уикенда в Остин, Маршал поясни, че макар детайлите да функционират успешно, те първоначално не са били предназначени за използване в самото състезание.
„Много сме доволни от резултатите - каза той. - Внедрихме няколко елемента – не бих ги нарекъл мащабно подобрение, а по-скоро малки детайли за фина настройка. Те обаче дават много добър ефект и осигуряват реално, измеримо предимство, което личи и по времената.“
„Това бяха тестови компоненти, които първоначално нямахме план да използваме в състезателен режим. Част от спирачните елементи обаче донесе аеродинамична полза, по-добро насочване на въздушния поток около колелата и оптимизация на теглото. Определено смятаме, че нововъведенията дадоха търсения резултат“, заключи Маршал.
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages