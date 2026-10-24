Жоан Мир се завръща за старта в Малайзия

Пилотът на Хонда Жоан Мир определи кога планира да се завърне на пистата, след като пропусна поредица от състезания в MotoGP заради здравословни проблеми.

Смущенията в представянето на испанеца, породени от вирусната инфекция, се проявиха за първи път през септември по време на Гран При на Сан Марино. Тогава той призна, че разполага с едва половината от обичайния си енергиен запас. Седмица по-късно от Хонда обявиха, че световният шампион от 2020 година ще пропусне надпреварата в Австрия, където бе заменен от Такааки Накагами.

BREAKING: Joan Mir is set to return for the #MalaysianGP! 🇲🇾💪 #MotoGP https://t.co/kGUDpDkGe5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

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Мир не успя да кара и в Гран При на Япония, където на негово място се състезава Сомкиат Чантра, както и в Индонезия, където повиканият Алейш Еспаргаро се оттегли непосредствено преди спринта.

За старта в Австралия този уикенд японският заводски тим остана без опции за заместници. Ситуацията се усложни допълнително в петък, след като и Лука Марини се разболя от вирус и бе принуден да прекрати участието си в състезателния уикенд.

Looking forward to having you back, @JoanMirOfficial! 🔜🇲🇾 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

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Добрата новина за Хонда е, че Мир вече е готов за завръщане. Испанецът публикува в социалните мрежи своя снимка на мотор за флат трак с краткото послание: „Ще се видим в Малайзия“. Това потвърждава плановете му да кара следващата седмица на пистата „Сепанг“, където през миналия сезон се качи на подиума.

Състезанието на „Сепанг“ ще бъде първото от последните четири до края на престоя на Мир в Хонда. През ноември предстоят още надпревари в Катар, Портимао и Валенсия, преди испанецът да се присъедини към Грезини от сезон 2027 след четири години в редиците на Хонда HRC.

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В същото време все още няма яснота кога Марини ще може да се състезава отново. След като италианецът не бе допуснат до участие в петък, главният медицински директор на MotoGP Анхел Чарте заяви:

„През изминалата седмица Лука Марини страдаше от вирусна инфекция и поддържаше висока температура в продължение на три до четири дни. През последните 48 до 72 часа се появи мускулна слабост, предизвикана от вируса, която засегна както горната, така и долната част на тялото му. По време на прегледа в събота сутринта симптомите се запазиха и той бе обявен за негоден да се състезава. Състоянието му ще бъде оценено отново в Малайзия.“

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Снимки: Gettyimages