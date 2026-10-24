Раул Фернандес стана шестият пилот, който пропуска Гран При на Австралия

Победителят от предишното издание на Гран При на Австралия Раул Фернандес е поредният титулярен пилот от MotoGP, който няма да вземе участие в неделното състезание на пистата „Филип Айлънд“. С него отсъстващите за старта стават общо шестима.

Фернандес се присъединява към групата на Фермин Алдегер (Грезини Дукати), Жоан Мир (Хонда), Лука Марини (Хонда), Топрак Разгатлиоглу (Прамак Ямаха) и Хорхе Мартин (Априлия). Алдегер, Мир и Разгатлиоглу пропускат събитието поради травми и здравословни проблеми, Марини бе принуден да прекрати участието си след едва две обиколки в тренировките заради заболяване, а Мартин пострада по време на съботния спринт.

Thinking of @88jorgemartin 🫶 @Marco12_B shares a message for his teammate 🥺 #AustralianGP🇦🇺 https://t.co/NuZzxMqLgx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

Хорхе Мартин след тежкия инцидент: Жив съм, това е най-важното!

Самият Фернандес продължава да се бори с последствията от инцидент на пистата „Мандалика“, където счупи показалеца на дясната си ръка при падане на старта на спринта. Травмата наложи промяна в техниката му на спиране, но физическото му състояние не му позволи да завърши спринта в Австралия.

От Тракхаус официално обявиха, че състезателният уикенд за испанеца на „Филип Айлънд“ е приключил. Неговото участие в следващия кръг на трасето „Сепанг“, което поставя огромни изисквания пред спирачната система, също е поставено под въпрос.

Спринтов триумф за Марк Маркес в Австралия, Мартин падна с над 200 км/ч

„След състезанието Фернандес премина преглед при медицинския директор на MotoGP д-р Анхел Чарте. Резултатите показаха, че фрактурата на пръста е стабилна, но има възпаление на меките тъкани около засегнатото място“, поясниха от Тракхаус.

В четвъртък испанският пилот ще се подложи на нови медицински тестове на „Сепанг“, за да се разбере дали ще получи разрешение за участие.

Марко Бедзеки вдъхна кураж на Хорхе Мартин в битката за титлата в MotoGP

С отпадането на Фернандес стартовата решетка за неделната надпревара се свива до 18 мотора, тъй като само двама от отсъстващите имат заместници. Икер Лекуона заменя Алдегер в Грезини, докато Аугусто Фернандес кара за Прамак Ямаха на мястото на Разгатлиоглу.

Заводският тим на Хонда изпадна в най-тежка позиция и остава без представители за старта. Тъй като тестовите състезатели Така Накагами и Алейш Еспаргаро също са контузени, тимът не успя да осигури заместник за Мир, а последвалото оттегляне на Марини остави боксовете на японския производител напълно празни.

Край на Гран При на Австралия за заводския отбор на Хонда

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages