Раул Фернандес стана шестият пилот, който пропуска Гран При на Австралия

Победителят от предишното издание на Гран При на Австралия Раул Фернандес е поредният титулярен пилот от MotoGP, който няма да вземе участие в неделното състезание на пистата „Филип Айлънд“. С него отсъстващите за старта стават общо шестима.
Фернандес се присъединява към групата на Фермин Алдегер (Грезини Дукати), Жоан Мир (Хонда), Лука Марини (Хонда), Топрак Разгатлиоглу (Прамак Ямаха) и Хорхе Мартин (Априлия). Алдегер, Мир и Разгатлиоглу пропускат събитието поради травми и здравословни проблеми, Марини бе принуден да прекрати участието си след едва две обиколки в тренировките заради заболяване, а Мартин пострада по време на съботния спринт.
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Самият Фернандес продължава да се бори с последствията от инцидент на пистата „Мандалика“, където счупи показалеца на дясната си ръка при падане на старта на спринта. Травмата наложи промяна в техниката му на спиране, но физическото му състояние не му позволи да завърши спринта в Австралия.
От Тракхаус официално обявиха, че състезателният уикенд за испанеца на „Филип Айлънд“ е приключил. Неговото участие в следващия кръг на трасето „Сепанг“, което поставя огромни изисквания пред спирачната система, също е поставено под въпрос.
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„След състезанието Фернандес премина преглед при медицинския директор на MotoGP д-р Анхел Чарте. Резултатите показаха, че фрактурата на пръста е стабилна, но има възпаление на меките тъкани около засегнатото място“, поясниха от Тракхаус.
В четвъртък испанският пилот ще се подложи на нови медицински тестове на „Сепанг“, за да се разбере дали ще получи разрешение за участие.
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С отпадането на Фернандес стартовата решетка за неделната надпревара се свива до 18 мотора, тъй като само двама от отсъстващите имат заместници. Икер Лекуона заменя Алдегер в Грезини, докато Аугусто Фернандес кара за Прамак Ямаха на мястото на Разгатлиоглу.
Заводският тим на Хонда изпадна в най-тежка позиция и остава без представители за старта. Тъй като тестовите състезатели Така Накагами и Алейш Еспаргаро също са контузени, тимът не успя да осигури заместник за Мир, а последвалото оттегляне на Марини остави боксовете на японския производител напълно празни.
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Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages