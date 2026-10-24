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Раул Фернандес стана шестият пилот, който пропуска Гран При на Австралия

  • 24 окт 2026 | 16:49
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Победителят от предишното издание на Гран При на Австралия Раул Фернандес е поредният титулярен пилот от MotoGP, който няма да вземе участие в неделното състезание на пистата „Филип Айлънд“. С него отсъстващите за старта стават общо шестима.

Фернандес се присъединява към групата на Фермин Алдегер (Грезини Дукати), Жоан Мир (Хонда), Лука Марини (Хонда), Топрак Разгатлиоглу (Прамак Ямаха) и Хорхе Мартин (Априлия). Алдегер, Мир и Разгатлиоглу пропускат събитието поради травми и здравословни проблеми, Марини бе принуден да прекрати участието си след едва две обиколки в тренировките заради заболяване, а Мартин пострада по време на съботния спринт.

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Самият Фернандес продължава да се бори с последствията от инцидент на пистата „Мандалика“, където счупи показалеца на дясната си ръка при падане на старта на спринта. Травмата наложи промяна в техниката му на спиране, но физическото му състояние не му позволи да завърши спринта в Австралия.

От Тракхаус официално обявиха, че състезателният уикенд за испанеца на „Филип Айлънд“ е приключил. Неговото участие в следващия кръг на трасето „Сепанг“, което поставя огромни изисквания пред спирачната система, също е поставено под въпрос.

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„След състезанието Фернандес премина преглед при медицинския директор на MotoGP д-р Анхел Чарте. Резултатите показаха, че фрактурата на пръста е стабилна, но има възпаление на меките тъкани около засегнатото място“, поясниха от Тракхаус.

В четвъртък испанският пилот ще се подложи на нови медицински тестове на „Сепанг“, за да се разбере дали ще получи разрешение за участие.

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С отпадането на Фернандес стартовата решетка за неделната надпревара се свива до 18 мотора, тъй като само двама от отсъстващите имат заместници. Икер Лекуона заменя Алдегер в Грезини, докато Аугусто Фернандес кара за Прамак Ямаха на мястото на Разгатлиоглу.

Заводският тим на Хонда изпадна в най-тежка позиция и остава без представители за старта. Тъй като тестовите състезатели Така Накагами и Алейш Еспаргаро също са контузени, тимът не успя да осигури заместник за Мир, а последвалото оттегляне на Марини остави боксовете на японския производител напълно празни.

Край на Гран При на Австралия за заводския отбор на Хонда
Край на Гран При на Австралия за заводския отбор на Хонда
 Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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