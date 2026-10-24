Край на Гран При на Австралия за заводския отбор на Хонда

Заводският отбор на Хонда в MotoGP практически преустановява участието си в уикенда за Гран При на Австралия, след като лекарите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта не позволиха на Лука Марини да се върне на пистата в съботния ден.
Заради заболяването на Жоан Мир, Марини беше единственият представител на заводския тим на Хонда, който стартира уикенда на „Филип Айлънд“. Италианецът обаче направи само няколко обиколки в първата свободна тренировка, след което пропусна официалната тренировка в петък, като беше съобщено, че той е вирус.
Надеждата на всички беше тази по-дълга почивка да позволи на Марини да се възстанови и той да се върне на пистата за втората свободна тренировка. Това обаче не се случи и за съжаление италианецът няма да може да продължи участието си в 18-ия кръг за сезона, което слага край и на участието на Хонда в Австралия. Разбира се, японската марка ще продължи да бъде представлявана от сателитните пилоти на LCR – Диого Морейра и Йоан Зарко.
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Очакванията на Хонда са Мир да се завърне след продължителното си отсъствие в Малайзия следващата седмица. Със сигурност Марини също ще се надява да се включи в състезателния уикенд на пистата „Сепанг“ край Куала Лумпур.
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages