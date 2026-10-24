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Край на Гран При на Австралия за заводския отбор на Хонда

  • 24 окт 2026 | 02:12
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Заводският отбор на Хонда в MotoGP практически преустановява участието си в уикенда за Гран При на Австралия, след като лекарите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта не позволиха на Лука Марини да се върне на пистата в съботния ден.

Заради заболяването на Жоан Мир, Марини беше единственият представител на заводския тим на Хонда, който стартира уикенда на „Филип Айлънд“. Италианецът обаче направи само няколко обиколки в първата свободна тренировка, след което пропусна официалната тренировка в петък, като беше съобщено, че той е вирус.

Надеждата на всички беше тази по-дълга почивка да позволи на Марини да се възстанови и той да се върне на пистата за втората свободна тренировка. Това обаче не се случи и за съжаление италианецът няма да може да продължи участието си в 18-ия кръг за сезона, което слага край и на участието на Хонда в Австралия. Разбира се, японската марка ще продължи да бъде представлявана от сателитните пилоти на LCR – Диого Морейра и Йоан Зарко.

Защо Хонда пропуска демото на MotoGP по време на Гран При на САЩ
Защо Хонда пропуска демото на MotoGP по време на Гран При на САЩ

Очакванията на Хонда са Мир да се завърне след продължителното си отсъствие в Малайзия следващата седмица. Със сигурност Марини също ще се надява да се включи в състезателния уикенд на пистата „Сепанг“ край Куала Лумпур.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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