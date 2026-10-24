Край на Гран При на Австралия за заводския отбор на Хонда

Заводският отбор на Хонда в MotoGP практически преустановява участието си в уикенда за Гран При на Австралия, след като лекарите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта не позволиха на Лука Марини да се върне на пистата в съботния ден.

Заради заболяването на Жоан Мир, Марини беше единственият представител на заводския тим на Хонда, който стартира уикенда на „Филип Айлънд“. Италианецът обаче направи само няколко обиколки в първата свободна тренировка, след което пропусна официалната тренировка в петък, като беше съобщено, че той е вирус.

Unfortunately Luca Marini’s condition has not improved and he will miss the remainder of the #AustralianGP after being declared unfit by the @MotoGP Medical Team. Time to rest and prepare for the Malaysian GP. 📄 https://t.co/fqNn1elJdz https://t.co/HthtHZMWoB — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) October 23, 2026

Надеждата на всички беше тази по-дълга почивка да позволи на Марини да се възстанови и той да се върне на пистата за втората свободна тренировка. Това обаче не се случи и за съжаление италианецът няма да може да продължи участието си в 18-ия кръг за сезона, което слага край и на участието на Хонда в Австралия. Разбира се, японската марка ще продължи да бъде представлявана от сателитните пилоти на LCR – Диого Морейра и Йоан Зарко.

Защо Хонда пропуска демото на MotoGP по време на Гран При на САЩ

Очакванията на Хонда са Мир да се завърне след продължителното си отсъствие в Малайзия следващата седмица. Със сигурност Марини също ще се надява да се включи в състезателния уикенд на пистата „Сепанг“ край Куала Лумпур.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages