"Дракони" срещу "соколи" край река Дунав

Дунав (Русе) приема Спартак (Варна) в среща от XII кръг на efbet Лига. Мачът на Градския стадион в Русе ще започне с първия съдийски сигнал на Георги Кабаков в 14:00 часа.

Чиликов шокира: Направих всичко възможно да загубим

В предишния кръг "драконите" спечелиха в луд мач срещу Септември (София) на Националния стадион "Васил Левски" - 3:2 за футболистите на Георги Чиликов, като след последния съдийски сигнал бившият нападател на Нефтохимик, Левски и ЦСКА направи забележително изказване. Преди паузата за националните отбори пък русенци завършиха 2:2 срещу Ботев (Враца). За Sesame Купа на България хората на Чиликов се справиха в динамичен и резултатен дуел с Рилски спортист, класирайки се за осминафиналите в надпреварата.

Халф на Спартак (Варна) се завръща за мача с Дунав

Спартак (Варна) също имаше резултатен и интересен двубой за купата - 4:2 срещу Етър на Иван Иванов насред Велико Търново. В първенството "соколите" удариха Ботев (Враца) за историческа победа под Околчица, след като преди това имаха период от месец без записан успех - преди прекъсването за националните отбори варненци паднаха злощастно с 0:1 от Локомотив (София) на "Коритото".

"Соколите" тръгват с агитка и паметна история от миналото към Русе

Дунав (Русе) - Спартак (Варна)

Съдия: Георги Кабаков

Начало: 14:00 часа

Стадион: Градски, Русе

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