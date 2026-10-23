Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)

"Соколите" тръгват с агитка и паметна история от миналото към Русе

  • 23 окт 2026 | 11:43
  • 373
  • 0
"Соколите" тръгват с агитка и паметна история от миналото към Русе

Спартак (Варна) тръгва към Русе с положителен баланс от двубоите в елитния ни шампионат срещу Дунав. Допълнителен импулс за "соколите" са двете поредни победи на чужд терен. Освен това варненци ще бъдат  подкрепени от доста фенове, които се записаха за организираната екскурзия до дунавския град.

Срещата ще бъде и сантиментално завръщане на спортния директор Енгибар Енгибаров, който прекара последните три сезона от състезателната си кариера в редиците на "драконите". Добрата новина е, че треньорът Васил Петров ще може да разчита на доскоро контузени играчи.

Младок дебютира за "соколите"
Младок дебютира за "соколите"

Цветослав Маринов и Бубакар Хане ще бъдат на линия. Единствено португалският дефанзивен халф Едсон Силва пропуска мача поради травма, а на Ахмед Ахмедов му предстои операция. Пред Sportal.bg един от ветераните на клуба Пламен Михов, който е автор на 6 гола срещу русенци, си спомни за интересен дебютен случай.

Ахмед Ахмедов се подлага на операция, аут е до края на годината
Ахмед Ахмедов се подлага на операция, аут е до края на годината

"Сезон 1975/76 беше паметен за мен. Дебютирах в "А" група срещу Дунав (Русе). Спечелихме като гости с 2:0, а аз се появих като смяна и отбелязах дебютен гол на 18 години. "Драконите" имаха много добър за времето си тим. Месец по-рано спечелиха срещу Рома с 1:0 за Купата на УЕФА и си бяха фактор в първенството ни. Появих се на смяна в средата на второто полувреме. Поех технично една топка и с поемането се освободих от техния капитан Слави Дамянов.

С топовен изстрел пронизах излезлия напред отличен техен вратар Игнат Младенов. Отбелязаният гол го отпразнувах  с отскок и вдигната ръка в стила на един от моите идоли Йохан Неескенс. Невероятен момент за едно 18-годишно тогава момче. Надявам се 50 години по-късно този мой дебютен гол да е една добра поличба за успешно представяне срещу Дунав", сподели Михов.

Пламен Трендафилов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

  • 23 окт 2026 | 09:16
  • 3160
  • 0
Симеон Митев: Срещу младите винаги е трудно

Симеон Митев: Срещу младите винаги е трудно

  • 23 окт 2026 | 09:12
  • 880
  • 0
Живко Бояджиев: Рилци е опасен

Живко Бояджиев: Рилци е опасен

  • 23 окт 2026 | 09:10
  • 483
  • 0
Добромир Дафинов: Ще е битка

Добромир Дафинов: Ще е битка

  • 23 окт 2026 | 09:07
  • 468
  • 0
Йордан Миленов: Във възход са

Йордан Миленов: Във възход са

  • 23 окт 2026 | 09:05
  • 454
  • 0
Валери Божинов обяви нов директор в Левски

Валери Божинов обяви нов директор в Левски

  • 23 окт 2026 | 09:05
  • 7279
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

  • 23 окт 2026 | 00:03
  • 208585
  • 560
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

  • 22 окт 2026 | 21:40
  • 271251
  • 569
Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:46
  • 12205
  • 15
Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:25
  • 14588
  • 25
ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

  • 23 окт 2026 | 08:00
  • 2873
  • 0
Седем срещи във Втора лига днес

Седем срещи във Втора лига днес

  • 23 окт 2026 | 12:00
  • 573
  • 0