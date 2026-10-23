"Соколите" тръгват с агитка и паметна история от миналото към Русе

Спартак (Варна) тръгва към Русе с положителен баланс от двубоите в елитния ни шампионат срещу Дунав. Допълнителен импулс за "соколите" са двете поредни победи на чужд терен. Освен това варненци ще бъдат подкрепени от доста фенове, които се записаха за организираната екскурзия до дунавския град.

Срещата ще бъде и сантиментално завръщане на спортния директор Енгибар Енгибаров, който прекара последните три сезона от състезателната си кариера в редиците на "драконите". Добрата новина е, че треньорът Васил Петров ще може да разчита на доскоро контузени играчи.

Младок дебютира за "соколите"

Цветослав Маринов и Бубакар Хане ще бъдат на линия. Единствено португалският дефанзивен халф Едсон Силва пропуска мача поради травма, а на Ахмед Ахмедов му предстои операция. Пред Sportal.bg един от ветераните на клуба Пламен Михов, който е автор на 6 гола срещу русенци, си спомни за интересен дебютен случай.

Ахмед Ахмедов се подлага на операция, аут е до края на годината

"Сезон 1975/76 беше паметен за мен. Дебютирах в "А" група срещу Дунав (Русе). Спечелихме като гости с 2:0, а аз се появих като смяна и отбелязах дебютен гол на 18 години. "Драконите" имаха много добър за времето си тим. Месец по-рано спечелиха срещу Рома с 1:0 за Купата на УЕФА и си бяха фактор в първенството ни. Появих се на смяна в средата на второто полувреме. Поех технично една топка и с поемането се освободих от техния капитан Слави Дамянов.

С топовен изстрел пронизах излезлия напред отличен техен вратар Игнат Младенов. Отбелязаният гол го отпразнувах с отскок и вдигната ръка в стила на един от моите идоли Йохан Неескенс. Невероятен момент за едно 18-годишно тогава момче. Надявам се 50 години по-късно този мой дебютен гол да е една добра поличба за успешно представяне срещу Дунав", сподели Михов.



Пламен Трендафилов

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