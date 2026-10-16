Халф на Спартак (Варна) се завръща за мача с Дунав

Младежкият национал Цветослав Маринов ще бъде на линия за следващото гостуване на Спартак (Варна) от efbet Лига, която се явява срещу Дунав (Русе). Дефанзивният халф страдаше от натрупана физическа умора и пукната костица в областта на глезена.
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Маринов ще избегне операция и ще се подложи на алтернативно лечение. Младият талант ще пропусне двубоя срещу Етър за Купата. В негово отсъствие на тази позиция "соколите" имат опции в лицето на португалеца Рикардо Соуса и унгареца Самуел Майор.
Пламен Трендафилов