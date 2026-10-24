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Апостолов: Мои близки във футбола ни отписваха, че ще сме изпаднали още декември

  • 24 окт 2026 | 16:05
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Апостолов: Мои близки във футбола ни отписваха, че ще сме изпаднали още декември

Капитанът на Дунав Радослав Апостолов, който се отличи с гол и асистенция при първата домакинска победа на отбора от началото на сезона с 2:0 над Спартак (Варна), обяви, че много негови близки и познати са му казали, че "драконите" ще изпаднат още до декември, но той и съотборниците му ги опровергават.

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)
Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

“Чисто тактически се справихме много добре. Изпълнихме всички задачи. Бяхме по-зрели. Това, което не постигнахме с Локомотив (София) и Ботев (Враца), днес го направихме и се поздравихме с успех.

Има йерархия в отбора - първи, втори и трети дузпаджия. Затова взех топката и я изпълних.

Подобрихме много играта в защита и концентрацията в последните минути. В много от мачовете това ни костваше победата или точката.

Мои близки и познати във футбола ни отписваха, че ще сме изпаднали още декември, но ние ги опровергаваме", заяви Апостолов, който посвети успеха и представянето си за играч на мача на своята дъщеря, която бе на стадиона.

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