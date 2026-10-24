Апостолов: Мои близки във футбола ни отписваха, че ще сме изпаднали още декември

Капитанът на Дунав Радослав Апостолов, който се отличи с гол и асистенция при първата домакинска победа на отбора от началото на сезона с 2:0 над Спартак (Варна), обяви, че много негови близки и познати са му казали, че "драконите" ще изпаднат още до декември, но той и съотборниците му ги опровергават.

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

“Чисто тактически се справихме много добре. Изпълнихме всички задачи. Бяхме по-зрели. Това, което не постигнахме с Локомотив (София) и Ботев (Враца), днес го направихме и се поздравихме с успех.

Има йерархия в отбора - първи, втори и трети дузпаджия. Затова взех топката и я изпълних.

Подобрихме много играта в защита и концентрацията в последните минути. В много от мачовете това ни костваше победата или точката.

Мои близки и познати във футбола ни отписваха, че ще сме изпаднали още декември, но ние ги опровергаваме", заяви Апостолов, който посвети успеха и представянето си за играч на мача на своята дъщеря, която бе на стадиона.

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