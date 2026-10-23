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Шарл Леклер зададе темпото на старта на уикенда в Остин

  • 23 окт 2026 | 21:32
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Шарл Леклер зададе темпото на старта на уикенда в Остин

Пилотът на Ферари Шарл Леклер зададе темпото на старта на уикенда за Гран При на САЩ, след като оглави класирането в края на първата свободна тренировка на „Пистата на Америките“.

Монегаскът практически беше начело в хода на целия първи час за подготовка край Остин, като в крайна сметка той постигна най-добра обиколка от 1:36.052 с меките сликове. По този начин Леклер изпревари с 0.084 секунди победителя от последните две състезания Макс Верстапен, който също използва меката смес в най-бързия си тур.

Тройката с пасив от 0.245 оформи все още действащият шампион Ландо Норис, а непосредствено зад него се наредиха и пилотите на Мерцедес – Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели. Най-успешният пилот в Остин Люис Хамилтън зае шестото място пред Оскар Пиастри, Габриел Бортолето, Арвид Линдблад и Лиам Лоусън, които допълниха топ 10.

Реално единствените пилоти, които не записаха своите най-добри обиколки с меките гуми, бяха Исак Хаджар и Карлос Сайнц. Хаджар направи няколко летящи тура с меката смес, но всички те бяха анулирани, след като французинът беше уловен да напуска границите на трасето в тях. В една от обиколките си пилотът на Ред Бул също така беше блокиран неволно от лидера в шампионата Антонели в стадионната секция.

Участие в откриващата тренировка взе и Колтън Херта, който замени Серхио Перес в състава на Кадилак. Американецът се класира на 21-та позиция, изоставайки с 3.927 от Леклер и с 0.926 спрямо съотборника си Валтери Ботас, който остана 20-ти. Зад тях се нареди само Албон, който така и не успя да направи обиколки в границите на трасето и съответно остана без време в края на сесията.

Уикендът за Гран При на САЩ, 18-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 0:00 часа българско време тази нощ с втората свободна тренировка на „Пистата на Америките“.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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