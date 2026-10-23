Сака може да пропусне два месеца

Крилото на Арсенал Букайо Сака може да бъде извън игра за до осем седмици заради травма на четириглавия мускул, която получи по време на мача с Байерн (Мюнхен) през седмицата. По-рано мениджърът на Арсенал Микел Артета не бе толкова конкретен по време на своята пресконференция, като разкри, че днес английският национал ще премине още един преглед на ЯМР.
Артета не е оптимист за контузията на Сака и отново наблегна на натоварения график
Според информация на “Би Би Си” първоначалните прегледи на клубните лекари са показали, че Сака ще отсъства между шест и осем седмици. Това означава, че той може би ще пропусне минимум 10 мача на клубния си тим, сред които важните сблъсъци с Ливърпул, Манчестър Сити и Тотнъм. Същото важи и за двубоите на националния отбор на Англия срещу Хърватия и Испания.
Възпитаникът на академията на Арсенал имаше проблеми с физическото си състояние през последните месеци. В края на миналия сезон, както и по време на участието си с Англия на Световното първенство, натоварването му бе ограничено заради контузия в ахилеса, получена през март. През миналата кампания той записа 49 участия, докато Арсенал печелеше титлата. Освен проблема с ахилеса, през януари Сака отпадна от състава за мача срещу Лийдс заради контузия в хълбока, получена по време на загрявката, а травма в задното бедро също го остави извън терените за около четири седмици.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages