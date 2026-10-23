Артета не е оптимист за контузията на Сака и отново наблегна на натоварения график

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди утрешното домакинство от Премиър лийг срещу Евертън. Разбира се, наставникът на “топчиите” се върна и към отминалия мач срещу Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига.

Запитан веднага какво е състоянието на Букайо Сака, който бе заменен в началото на мача с баварците, Артета отговори: "Днес следобед ще му направят още един ЯМР, защото в тази област имаше доста течност и затова беше трудно да се прецени степента на контузията. Вероятно утре ще знаем повече. Нужни са ни още няколко изследвания и мнения от специалистите. Очевидно, когато един играч трябва да напусне терена, изпитва затруднения да върви без болка и е ограничен в движенията си, това не са добри признаци. Затова нека бъдем много търпеливи, за да можем да дадем окончателна оценка, а след това ще ви информираме”.

LIVE | Mikel Arteta previews Everton (H) Tune into today's press conference 📺 https://t.co/UtM4PFZBey — Arsenal (@Arsenal) October 23, 2026

За другите проблеми в състава Артета каза: “Пиеро Инкапие е на линия. Ричи (б.ред. - Рикардо Калафиори) е на друг етап, защото изкара цялата подготовка и бе на разположение за всеки мач. Субименди? Имаше няколко възможности, а след това се контузи. Вярно е, че в един мач беше на разположение да играе няколко минути, но не като титуляр. Отсега нататък той си заслужава правото да играе. Трябва да намеря подходящите мачове, за да му дам тази възможност, и когато го направя, знам какъв ще бъде отговорът му. Той е играч, който в момента заслужава повече игрово време.“

На въпрос дали се притеснява от натоварения график, испанецът каза: „Разбира се, и точно това трябва да променим. Букайо (Сака) не започна мача срещу Лил, защото знаехме какво се случва – че трябваше да изиграем три мача за по-малко от шест дни, особено когато мачовете са толкова изтощителни. До последната минута си там, бориш се за резултата, а необходимостта е да спечелим всеки мач. Подготвяме играчите за такива сценарии и ще направим всичко възможно. Сега наистина трябва да разберем, когато той се върне – когато и да е това – как ще се справим отново с тази натовареност. На какво е способен днес, за да окаже влияние в отбора?“

🗣️ Mikel Arteta on Saka's injury: "He’s got another MRI this afternoon because he had quite a lot of fluid in the area so it was difficult to understand the extent of the injury, but we’ll know more probably tomorrow." 🗣️ On how serious it is: "Again, we need a few more scans and opinions from the specialist. Obviously when a player has to walk off the pitch, he’s struggling to walk without any pain, he’s restricted to movement, they are not good signs. "So again, let’s be a little bit patient so we can give a definitive assessment and then let you know." 🗣️ On Saka driving an automatic car: "He’s not changing gear? I’m happy that he can drive." 🤣🤣 — Connor Humm (@TikiTakaConnor) October 23, 2026

Очевидно изискванията, които поставяме към всеки играч, са огромни – броят на мачовете, интензивността им, международните турнири. Времето между мачовете също става все по-кратко, така че погледнете ни сега. Трябва да играем като гости в неделя следобед, след това в сряда вечер, а след това в събота. Между мачовете остават по-малко от 66 или 67 часа, а това е в допълнение към всичко, което сме вложили.

Артета похвали специално и Еберечи Езе: “Имаме наистина добри опции, защото момчетата са в правилното състояние на духа. Изключително се гордея с това, с хармонията в отбора и с мотивацията, която успяхме да създадем както у титулярите, така и у играчите, които ще имат решаваща роля в края на мача. Имахме още един чудесен пример с Ебс.

🗣️ Mikel Arteta on Martin Zubimendi’s lack of minutes: “He needs to earn the right to play. I need to find the right games to give him the opportunity, and I know when I do that what his response is going to be. “He’s a player that deserves more minutes at the moment.” https://t.co/9YHIPXD6JZ — TrueAFCNews (@TrueAFCNews) October 23, 2026

Той би могъл да бъде наистина разочарован и съм сигурен, че е бил, защото беше сменен малко преди да изтекат 45-те минути (б.ред. - в мача с Нотингам Форест). Но след това той беше готов да влезе в игра и да окаже огромно влияние върху отбора, а това е точно това, от което се нуждаеш. В противен случай можеш да имаш резервен състав, който да е колкото се може по-добър, но той няма да ти даде това, от което се нуждаеш. Много съм доволен от реакцията на Ебс“

За утрешния противник мениджърът на Арсенал каза: „Познавам Дейвид Мойс много добре – начина, по който подрежда отбора си, качеството, с което разполагат както в организацията си, така и на индивидуално ниво. Не е случайно, че Евертън не са загубили преди последния мач, защото са наистина добър отбор. Ние също го знаем, защото в последните ни сблъсъци мачовете винаги са били много трудни за нас.“

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