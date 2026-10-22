Артета: Играхме на възможно най-високото ниво

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира зрелищното равенство 2:2 срещу Байерн (Мюнхен) в среща от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Испанският специалист остана доволен от интензивността на двубоя, но призна, че принудителната смяна на Букайо Сака е повлияла на събитията на терена.

„Това беше едно от най-високите нива на футбол, на които сме играли. Изправиха се два състава, които искаха непрестанно да се пресират, да атакуват и да се надиграват. Получи се изключително вълнуващ мач", сподели Артета.

Байерн и Арсенал не разочароваха за гросмайсторско реми

"Започнахме невероятно добре и доминирахме напълно. След това обаче трябваше да се адаптираме към играта без Сака. През второто полувреме силите се изравниха, те отбелязаха своите голове и ние бяхме длъжни да реагираме – точно това и направихме. Вкарахме, а имахме и шанс да грабнем победата. Ето това е истинската класа“, заяви специалистът.

Наставникът на лондончани коментира и физическото състояние на напусналия с контузия Сака:

„Има известна доза притеснение. Когато играч трябва да напусне терена заради остра болка, това никога не е добър знак. Ще трябва обаче да изчакаме медицинските прегледи, за да разберем точно каква е ситуацията“, добави мениджърът на „топчиите“.

Арсенал е на 7-о място в класирането с актив от 7 точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages