Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Кметът на Перник поздрави волейболистите на Металург за предсатвянето на Балканската купа

  • 23 окт 2026 | 12:50
  • 324
  • 0

Мъжкият волейболен отбор на Металург (Перник) се срещна с кмета на общината Станислав Владимиров след спечелените бронзови медали от Балканската купа в Каламата, Гърция. Волейболистите подариха на градоначалника маслинено дръвче като спомен от участието си в турнира, съобщиха от Община Перник. Надпреварата се проведе от 17 до 19 октомври, а участието на перничани бе осъществено със съдействието на общината.

Металург премери сили с домакините от Каламата 1980, турския Истанбул Генчлик и косовския Люб FTени Феризай. Перничани отстъпиха с по 0:3 гейма в първите си два мача, но в последната среща победиха Люб FTени с 3:0 и завоюваха бронзовите отличия.

Мирослав Илиев и Франческо Моло в Block Out: В Металург искаме да се развиваме стъпка по стъпка
Мирослав Илиев и Франческо Моло в Block Out: В Металург искаме да се развиваме стъпка по стъпка

Станислав Владимиров поздрави състезателите за постигнатия успех и представянето им в международния турнир. След срещата волейболистите посетиха Минната дирекция и разгледаха новата експозиция на Регионалния исторически музей „Европейски дух в пернишкия бит“, посветена на живота на минните инженери и техните семейства. Днес Металург започва участието си в Първа лига с гостуване на Берое 2016 (Стара Загора). Двубоят е от 18:30 часа в зала „Иван Вазов“.

Снимка: Волейболен Клуб "Металург" - Перник

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Нефтохимик пречупи Дея спорт на старта на WINBET Супер Волей, Цецо Соколов дебютира с 25 точки

Нефтохимик пречупи Дея спорт на старта на WINBET Супер Волей, Цецо Соколов дебютира с 25 точки

  • 22 окт 2026 | 21:21
  • 8808
  • 7
Славия - Левски пряко по БНТ 3

Славия - Левски пряко по БНТ 3

  • 22 окт 2026 | 18:35
  • 1503
  • 0
Десет български треньори участват в международен семинар в Италия

Десет български треньори участват в международен семинар в Италия

  • 22 окт 2026 | 18:22
  • 1428
  • 2
Калина Венева с 6 точки за първата победа на Бреша в Италия

Калина Венева с 6 точки за първата победа на Бреша в Италия

  • 22 окт 2026 | 18:09
  • 1335
  • 2
Вилфредо Леон за трансфера си в Халкбанк: В момента водим разговори

Вилфредо Леон за трансфера си в Халкбанк: В момента водим разговори

  • 22 окт 2026 | 17:38
  • 1752
  • 0
Дебютът на Цецо Соколов за Дея се отлага

Дебютът на Цецо Соколов за Дея се отлага

  • 22 окт 2026 | 17:25
  • 1441
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

  • 23 окт 2026 | 00:03
  • 211909
  • 591
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

  • 22 окт 2026 | 21:40
  • 274144
  • 575
Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:46
  • 15555
  • 21
Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:25
  • 17224
  • 33
ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

  • 23 окт 2026 | 08:00
  • 3839
  • 1
Седем срещи във Втора лига днес

Седем срещи във Втора лига днес

  • 23 окт 2026 | 12:00
  • 1880
  • 0