Кметът на Перник поздрави волейболистите на Металург за предсатвянето на Балканската купа

Мъжкият волейболен отбор на Металург (Перник) се срещна с кмета на общината Станислав Владимиров след спечелените бронзови медали от Балканската купа в Каламата, Гърция. Волейболистите подариха на градоначалника маслинено дръвче като спомен от участието си в турнира, съобщиха от Община Перник. Надпреварата се проведе от 17 до 19 октомври, а участието на перничани бе осъществено със съдействието на общината.

Металург премери сили с домакините от Каламата 1980, турския Истанбул Генчлик и косовския Люб FTени Феризай. Перничани отстъпиха с по 0:3 гейма в първите си два мача, но в последната среща победиха Люб FTени с 3:0 и завоюваха бронзовите отличия.

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Станислав Владимиров поздрави състезателите за постигнатия успех и представянето им в международния турнир. След срещата волейболистите посетиха Минната дирекция и разгледаха новата експозиция на Регионалния исторически музей „Европейски дух в пернишкия бит“, посветена на живота на минните инженери и техните семейства. Днес Металург започва участието си в Първа лига с гостуване на Берое 2016 (Стара Загора). Двубоят е от 18:30 часа в зала „Иван Вазов“.

Снимка: Волейболен Клуб "Металург" - Перник

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