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Металург започна със загуба за Балканската купа

  • 17 окт 2026 | 22:39
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Металург започна със загуба за Балканската купа

Новакът в WINBET Супер Волей Металург (Перник) започна със загуба участието си на турнира за Балканската купа в Гърция. Воденият от Франческо Моло тим отстъпи на домакините от Каламата с 0:3 (16:25, 22:25, 14:25) в първия си мач на турнира, игран тази вечер пред около 350 зрители.

В турнира участват четири отбора – Металург, Каламата, турският Истанбул Генчлик и Луботени (Феризово) от Косово. Играе се по системата всеки срещу всеки, като победителят в турнира получава право на участие в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп".

Утре (18 октомври) Металург ще изиграе втората си среща на турнира с турския Истанбул Генчлик, който по-рано днес стартира с победа с 3:0 над Луботени. Двубоят е от 17,00 часа българско време.

Най-резултатен за Металург бе новото тунизийско попълнение Хамза Хфайед с 10 точки (53% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +2), а Константин Манолев завърши с 8 точки.

За тима на Каламата Ангелос Марку реализира 15 точки (1 ас и 64% ефективност в атака - +9) за победата.

Снимка: официална Фейсбук страница на AO Kalamata 1980 - Affidea

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