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Металург спечели „пернишкото дерби“ във волейбола

  • 11 окт 2026 | 18:50
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Металург спечели „пернишкото дерби“ във волейбола

Волейболистите на Металург (Перник) спечелиха „пернишкото дерби“ за завършек  на традиционния предсезонен турнир за мъже за Купа „Борис Гюдеров“, който се провежда в едноименната зала в града. Тимът, воден от Франческо Моло, победи съгражданите си от Миньор (Перник) с 3:0 (25:21, 25:23, 27:25) в последния си мач от програмата на приятелската надпреварата.

ЦСКА спечели надпреварата с три победи в три мача и общо 8 точки. Втори се класира тимът на Металург с 6 точки (2 победи и 1 загуба). Домакините от Миньор заеха третата позиция с 3 точки (1 победа и 2 загуби), а Пирин остана на последното четвърто място с 1 точка.

ЦСКА завоюва "Купа Борис Гюдеров"
ЦСКА завоюва "Купа Борис Гюдеров"
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