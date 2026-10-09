Металург с победен старт на Купа "Борис Гюдеров"

Дебютантът в WINBET Супер Волей Металург (Перник) стартира с успех на традиционния мемориален турнир по волейбол за мъже за Купа „Борис Гюдеров“. Воденият от Франческо Моло тим се наложи над Пирин (Разлог) с 3:1 (27:25, 21:25, 25:22, 28:26) в първия двубой от 26-ото издание на надпреварата.

Това е втора среща между двата отбора, в рамките на седмица. На ProPlay турнира, отново в Перник, Металург отново надделя.

Разложани имаха превес до края (24:22), но Металург влезе в серия и навакса изоставането си, стигайки до обрат. Точка на спора сложи ас на Любослав Симеонов.

Воденият от Благовест Катранджиев тим поддържаше стабилно темпо във втория гейм и изравни резултата след 25:21.

Третата част бе под доминацията на перничани, които увеличиха аванса си, повеждайки отново в срещата.

Решителният четвърти гейм бе под диктовката на Пирин до средата (15:7). Състезателите на Франческо Моло отново направиха обрат, подобно на първата част, но този път реализираха много по-дълга серия. Битката бе за всяка топка и всяка точка, и в крайна сметка Металург надделя.

Утре (10 октомври) перничани срещат ЦСКА, в 14:00 ч. Пирин излиза срещу другия пернишки отбор - Миньор в 16:00 ч.

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