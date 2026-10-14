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Мирослав Илиев и Франческо Моло в Block Out: В Металург искаме да се развиваме стъпка по стъпка

  • 14 окт 2026 | 15:12
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Президентът на ВК Металург (Перник) Мирослав Илиев и старши треньорът Франческо Моло гостуваха във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Двамата споделиха очакванията си за новия сезон в Winbet Супер Волей, както и за предстоящото участие в Балканската купа в Каламата в края на тази седмица.

“Благодарим на БФ Волейбол да се присъединим и да участваме в Winbet Супер Волей. Не си поставяме прекалено високи цели. В Металург искаме да се развиваме стъпка по стъпка. За нас е важно да се утвърдим в Супер Волей и да даваме възможност на млади волейболисти да показват възможностите си”, заяви Мирослав Илиев във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

”Франческо Моло работи за Б националния отбор на България. Харесахме го как работи с младите състезатели и решихме да го поканим да работим заедно”, добави Илиев.

“Получих Покана от Мирослав Илиев да поема Металург. Бяха ми нужни само 2 часа, за да реша и да приема предложението. Обичам да работя с млади волейболисти и да ги изграждам. Дълги години работих с младежки отбори в Торино, от където се познаваме с Джанлоренцо Бленждини и в Равена, където преминах по покана на Марко Бонита. Реших, че е време да приема ново предизвикателство и да работя като старши треньор на мъжки отбор с амбиции за израстване”, заяви Френческо Моло специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Още утре към състава на Металург ще се присъедини и тунизийският национал Хамза Хфайет, който наскоро спечели олимпийска квота за участие в Лос Анджелис 2028 със състава на Тунис, ръководен от Камило Плачи. Той получи малко по-дълга почивка, но имаше проблем с по-бързото издаване на работна виза за България”, добави Мирослав Илиев.

“Хамза Хфайет ще може да играе за Металург на Балканската купа в Каламата. Там най-силният ни съперник е турския Истанбул Генчлик. Ще ни бъде трудно, но ще се радвам да видя възможностите на моите волейболисти срещу много силен отбор. Аз бях в основата на привличането му Перник. Познавам играта му. Поканих го в Металург и той прие много лесно. Хамза идва от Лубе, но иска да играе много и да се развива. Имаме еднакви цели. Ще разчитам на него като посрещач, защото разполагам с двамата отлични състезатели на поста диагонал на разпределителя като Мариян Наков и Любослав Симеонов. Ако се налага и тунизиецът може да играе на тази позиция, но за сега ще разчитам той да играе в зона 4”, каза Франческо Моло.

“С Металург ще играем домакинските си срещу в зала “Борис Гюдеров”, която е с капацитет от 1600 зрители. Нашата зала “Металург” побира само 400 зрители. Надявам се с изявите на отбора ни да направим така, че да можем да пълним зала “Борис Гюдеров”. В нашата зала предстои ремонт”, каза още Илиев.

“Интересът към волейбола в нашия клуб постоянно нараства. Започнахме с 20 деца. Сега голямата ми мечта е до 2029 година, когато изтича мандата ми на президент на клуба, до зала “Металург” да построим по-голямо съоръжение с 3 игрища. Имаме закупен терен от 2 декара и подкрепата на нашите партньори от Община “Перник”. Работим в една посока, но има много формалности, очакваме и проект. А, може да се окаже, че може и там да играем домакинските си двубои, ако интересът към волейбола продължава да нараства”, категоричен е Мирослав Илиев.

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Снимки: Борислав Цветанов

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