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Смях с Чарлз Баркли! Легендата не уцели три пъти поред отборите на играчи от НБА

  • 23 окт 2026 | 12:20
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Смях с Чарлз Баркли! Легендата не уцели три пъти поред отборите на играчи от НБА

Водещите на популярното предаване Inside the NBA на ESPN отново подложиха Чарлз Баркли на традиционното му предизвикателство, в което той трябва правилно да назове настоящите тимове на избрани баскетболисти.

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Легендарният анализатор претърпя пълен крах в първия си опит, като сбърка отборите и на петимата посочени състезатели – Мориц Вагнер, Бъди Хийлд, Ториан Принс, Мо Бамба и Аарън Уигинс.

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Чарлз Баркли посочи някои от най-важните професии и отсече: Аз просто тупках една баскетболна топка

След това членът на Залата на славата получи и подвеждащ въпрос за Гарет Темпъл, когото нееднократно бе изпращал в погрешни клубове в предишни издания на предаването. Този път Баркли бе подготвен и знаеше, че Темпъл вече е преминал на треньорска позиция, но отново не успя да познае конкретния отбор.

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Баркли заяви, че е несправедливо да бъде подлаган на подобен тест в самия старт на сезона. Тогава Шакил О'Нийл предложи колегата му да повтори същия тест със същите играчи още веднъж. Под бурния смях в студиото 63-годишната бивша звезда на НБА позна едва 2 от 5 имена.

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За да затвърдят резултата, водещите проведоха викторината и за трети пореден път, в който Баркли постигна най-доброто си представяне за вечерта – 3 от 5 верни отговора.

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Снимки: Gettyimages

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