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Чарлз Баркли: Хората се ядосват на Софи Кънингам, че казва истината, в женската НБА не трябва да има трансджендъри

  • 27 авг 2026 | 13:52
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Чарлз Баркли: Хората се ядосват на Софи Кънингам, че казва истината, в женската НБА не трябва да има трансджендъри

Членът на Залата на славата Чарлз Баркли изрази подкрепата си за баскетболистката на Индиана Софи Кънингам, която се обяви против допускането на трансджендър спортисти в женската национална баскетболна асоциация (WNBA). Легендарното крило също така отправи критики към ръководството на НБА и женската лига.

„Не мога да повярвам, че хората се разсърдиха на Софи, задето каза истината. Тя заяви: „Аз защитавам момичетата. Никакви трансджендър играчи в женската НБА“.

„Кога за последно чухме нещо позитивно за WNBA? А аз съм фен на тази лига. Но чувам само за скандала с трансджендър играчите и всички тези груби нарушения. Лигата започна да печели, предстои разширяване. Но ние чуваме само негативни неща“, коментира Баркли.

„Разочарован съм от Адам Силвър и Кати, комисаря на женската лига. Те трябваше да се изкажат преди две седмици, преди всичко това, защото сега хората търсят внимание и се опитват да използват ситуацията. Трябваше да кажат: „В WNBA няма да има трансджендър хора и повече няма да обсъждаме това“. Адам и Кати трябваше да заявят това преди две-три седмици, преди всичко да излезе на показ в интернет. Те позволиха на всеки глупак, идиот и тъпанар да изразява мнението си“, завърши легендата.

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