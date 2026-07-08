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Чарлз Баркли за сделката за Джейлън Браун: Сиксърс извършиха убийство и им се размина

  • 8 юли 2026 | 18:00
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Чарлз Баркли за сделката за Джейлън Браун: Сиксърс извършиха убийство и им се размина

Легендата на НБА Чарлз Баркли изрази недоумението си от размяната, която изпрати Джейлън Браун във Филаделфия. След десет години в Бостън Селтикс, звездното крило премина в редиците на Сиксърс. В замяна Бостън получи два избора от първи кръг на драфта, 2 избора от втори кръг и 36-годишният ветеран Пол Джордж.

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"Не можех да повярвам, че това се случва. Че новината е истинска. В интернет циркулират толкова много фалшиви информации. Какво получиха те? Пол Джордж и тук-там избори от драфта? На Филаделфия им се размина убийство“, коментира Баркли в интервю за Unfiltered.

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"Сиксърс бяха в безизходица. Договорът на Пол, здравословното състояние на Джоел. Те нямаха никакви шансове за следващите 3-5 години. А сега са реални претенденти за титлата", добави той.

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"Чух различни мнения. Но нямам представа какво, по дяволите, правеха Селтикс. Можеш да сбъркаш в една сделка. Но да размениш застаряващ играч за най-полезния състезател от първата половина на сезона – това е лудост", завърши Чарлз Баркли.

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Снимки: Gettyimages

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