Чарлз Баркли посочи някои от най-важните професии и отсече: Аз просто тупках една баскетболна топка

Членът на "Залата на славата" Чарлз Баркли за пореден път подчерта огромната роля и значимост на общественополезните професии, сравнявайки ги със спортната си кариера.

"Учителите, пожарникарите, полицаите, медицинските сестри и военните – това са личностите, на които се възхищавам и които уважавам най-много. Тяхната работа е истинска и те са наистина важни. Аз просто тупках една глупава баскетболна топка. През живота си получих значително повече уважение и пари, отколкото изобщо съм заслужавал", заяви легендарният баскетболист в разговор с журналиста Крис Куомо.

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