Марк Маркес към Хорхе Мартин: Ако си бърз, не ти трябват отборни заповеди!

Пилотът на Дукати Марк Маркес отправи индиректна критика към своя основен съперник за титлата в MotoGP Хорхе Мартин, подчертавайки, че само липсата на скорост кара състезателите да разчитат на отборни заповеди.

Още по време на квалификацията за Гран При на Индонезия световният шампион се опита да извади Мартин от равновесие, като го следваше плътно на излизане от бокса. Тактическият ход сработи и испанецът успя да се класира на четвърта позиция на стартовата решетка, изпреварвайки своя опонент от Априлия. Състезателният уикенд на пистата „Мандалика“ запази баланса между двамата претенденти, които напуснаха надпреварата с разлика от едва две точки в генералното класиране.

He's conquered Phillip Island before, but @marcmarquez93 still sees Aprilia as the ones to watch 👀 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/qFn4okUaw8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 22, 2026

Пилоти на Априлия отричат за заповеди от бокса

Преди старта за Гран При на Австралия Маркес използва въпрос относно евентуални отборни стратегии в Дукати, за да окаже допълнителен психологически натиск върху Мартин. „Ако притежаваш скорост, нямаш нужда от заповеди. Търсиш ги само когато скоростта ти липсва“, коментира той пред официалния сайт на MotoGP.

След завръщането си на пистата след операция на рамото в Унгария, Маркес почти неизменно е най-бързият представител на Дукати и единственият пилот на марката с реални шансове за победи. Това прави всякакви отборни тактики в лагера на тима неефективни. Самият Алекс Маркес също отбеляза пред motorsport.com в Индонезия, че е твърде рано за подобни указания.

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В същото време в лагера на Априлия ситуацията е различна заради силната форма на четиримата състезатели на марката. В предишния кръг в Индонезия производителят от Ноале постигна исторически успех с първите четири места на финала. Лидерът в шампионата Мартин завърши трети и загуби девет ценни точки. Съотборникът му Марко Бедзеки изостава с 46 точки, но все още вижда шансове за короната, особено ако се проведе състезанието за Гран При на Катар.

Италианецът Бедзеки засега отхвърля необходимостта от отборни заповеди: „Не придавам голямо значение на това. В момента ситуацията не ни засяга. Ако получим някакви указания, ще ги изслушаме и ще преценим, но досега никой не е повдигал въпроса.“ Въпреки това ръководството на Априлия вече призна, че в даден момент от сезона ще трябва да обмисли подобен подход.

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Маркес си дава сметка, че в момента Дукати не разполага с друг състезател с достатъчно постоянно темпо, който да отнема точки от машините на Априлия, и на практика ще трябва да води битката сам.

Винаги съм казвал, че сме отбор и се стремя да давам максимума за Дукати. Колкото до отборните заповеди – ако си бърз, те не са ти нужни. Необходими са само когато изоставаш. Концентриран съм изцяло върху собственото си каране и ще дам сто процента от себе си в битката срещу целия състав на Априлия“, заяви испанецът.

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Снимки: Gettyimages